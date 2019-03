Borderlands: Game of the Year Edition, Önümüzdeki Hafta Geliyor

Borderlands serisinin uzun süreli sessizliği PAX East 2019 sırasındaki Gearbox Main Theater Show panelinde bir bozuldu, pir bozuldu. Gearbox Software zaten bu yılı, Year of the Borderlands olarak gösteriyordu. Görünüşe göre boşa değilmiş. İlk olarak geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Koreli sınıflandırma kuruluşu ile gündeme gelen Borderlands: Game of the Year Edition, geçtiğimiz hafta sonu da ESRB tarafından sınıflandırılmıştı. Bu da doğal olarak, beklenen duyurunun PAX East 2019 sırasında yapılabileceği düşüncesini oluşturmuştu. Nitekim öyle de oldu. Borderlands: Game of the Year Edition, Gearbox Software tarafından panel sırasında duyuruldu.

2009 yılında PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan Borderlands, on yıl sonrasında Borderlands: Game of the Year Edition olarak geri dönecek. Eğer bu sürümün, orijinal oyunun görsel açıdan gelişmiş ve tüm indirilebilir içeriklerinin dahil edildiği bir versiyondan ibaret olacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Evet, The Zombie Island of Doctor Ned, Mad Moxxi’s Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx ve Claptrap’s New Robot Revolution içerikleri olacak ama bunun yanında, yapılan geri dönüşler ışığında oyunun sonunda karşımıza çıkan düşman biraz daha zorlu bir hale getirilecek. Bunun dışında, karakterlerin her biri için daha gelişmiş özelleştirme sistemi ve altı yeni Legendary silah da Borderlands: Game of the Year Edition ile gelecek. Bu silahları ister bölüm sonu düşmanlarını öldürerek, isterseniz de Golden Key'ler ile elde edebilirsiniz.

Hazır Golden Key'lerden bahsetmişken. SHiFT programı kapsamında Golden Key'leri kullanarak özel oyun içi eşyalar ve ödüller açmak da Borderlands: Game of the Year Edition oyununda mümkün olacak. Bu noktada Borderlands 2 ve The Pre-Sequel oyunlarını oynamış olan oyuncuları hediye 75 Golden Key ve rastgele seçilecek yepyeni iki silah bekleyeceğini söylemeden geçmeyelim.

3 Nisan 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan Borderlands: Game of the Year Edition, orijinal oyuna sahip olan Steam kullanıcıları için de ücretsiz olacak.