Borderlands: Game of the Year Edition, PAX 2019'da Duyurulabilir

Looter Shooter türünün güçlü temsilcilerinden olan Borderlands serisinin yeni oyunu Borderlands 3, PAX East 2019 sırasında resmi olarak duyurulacak. Nefeslerin tutulduğu bu etkinlik, bizlere sadece üçüncü oyunu getirmeyecekmiş gibi görünüyor. Borderlands: Game of the Year Edition bir kez daha karşımıza çıktı.

Borderlands oyununun Game of the Year Edition, aslında ilk defa karşımıza çıkmıyor. Geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde Koreli sınıflandırma kuruluşu, Borderlands: Game of the Year Edition sürümünü PlayStation 4 ve Xbox One için yeniden sınıflandırmaya gitmişti. Ne var ki, ne Gearbox Software ne de 2K Games bu sınıflandırma ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Yakın bir zaman önce, bu defa da ESRB tarafından bir sınıflandırma yapıldı. Bu defa PC versiyonunun da dahil edildiği bu sınıflandırmanın, 28 - 31 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak olan PAX East 2019 öncesinde gerçekleştirilmiş olması bir hayli dikkat çekici oldu. Gearbox Software tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımlara bakacak olursak, Borderlands 3 haricinde, bir Borderlands: Game of the Year Edition duyurusu ile de karşılaşabiliriz.

PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için 2009 yılı içerisinde satışa sunulmuş olan Borderlands oyununda, Pandora gezegeninde, The Vault olarak bilinen ve güçlü uzaylı teknolojisini barındıran bir depoyu bulmaya çalışan bir Vault Hunter'ı yönetiyorduk.