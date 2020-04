Borderlands: Game of the Year Edition Kısa Süreliğine Ücretsiz

Borderlands evrenine henüz giriş yapmamışsanız size güzel bir haberimiz var. Borderlands: Game of the Year Edition, PC ve Xbox One üzerinde bir haftalığına ücretsiz olarak oynanabiliyor.

2009 yılında satışa sunulmuş olan orijinal Borderlands, dört kişilik Vault Hunter grubunun maceralarını anlatıyor. Son derece gelişmiş bir teknolojiyi barındırdığı söylenen Vault'u ele geçirmek hedefiyle yola çıkan kahramanlarımız, Pandora gezegenine seyahat ediyorlar. Ne var ki her şeyde olduğu gibi bu oyunda da işler o kadar kolay yürümüyor. Gezegenin yerel vahşi doğası ve haydut çeteleri gibi zorlu engelleri var.

Borderlands: Game of the Year Edition ne zamana kadar ücretsiz?

Looter Shooter türünün önemli temsilcilerinden olan serinin orijinal oyununun gelişmiş versiyonu Borderlands: Game of the Year Edition, 2K Games ve Gearbox Software tarafından yapılan duyuru ile 23 Nisan 2020 Perşembe günü TSİ 19:59'a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Bu süreçte ana senaryoya ek olarak, The Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxxi's Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx, ve Claptrap's New Robot Revolution içeriklerini de herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynayabileceksiniz.

Eğer oyundan memnun kalır ve tam sürüme geçiş yapmak isterseniz, Steam ve Xbox mağazaları üzerinden indirimli olarak satın alabilirsiniz. Steam versiyonunun indirimi için 30 Nisan 2020 tarihinde son bulacakken, Xbox One versiyonu için önünüzde üç günlük bir süreç var. Ayrıca PlayStation mağazasında da 30 Nisan 2020 tarihinde son bulacak bir indirim söz konusu. Kaydettiğiniz ilerlemenin tamamı da her zaman olduğu gibi tam sürüme aktarılacak.