Borderlands Serisinin Satışları 48 Milyon Barajını Geçti

Borderlands serisi son zamanlarda Borderlands 3 oyununun da yaklaşması ile gündemden düşmemeye devam ediyor. Yakın bir zaman önce geliştirilme süreci tamamlanmış olan oyun ile ilgili Zane ve Moze karakterleri için yayınlanan tanıtım fragmanlarına ek olarak dün ilk on dört dakikasının gösterildiği bir oynanış videosu da yayınlanmıştı.

Yaşanan bu hareketlilik serinin geneline de yansımış durumda. Sizlerle kısa bir süre önce paylaştığımız üzere Take-Two Interactive analistler ve yatırımcılar için yılın ikinci çeyreği ile ilgili bir konferans düzenlemişti. Bu konferansta Red Dead Redemption 2 ve Grand Theft Auto V oyunlarından sonra Borderlands serisinin de satış rakamlarına değinildi.

Yapılan son açıklamaya göre Borderlands serisi toplamda 48 milyon barajını geçmeyi başarmış. Geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde bu rakamın kırk üç milyon olduğu duyurulmuştu. Bir diğer deyişle, 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren ikinci çeyrek itibarıyla beş milyon adet daha satılmış.

Serinin en başarılı oyunu olan Borderlands 2 ise bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Mayıs ayında açıklanan rakama göre yirmi milyon adet satmış olan devam oyunu, aradan geçen üç ayda iki milyon adet daha satarak yirmi iki milyonu bulmuş.

Serinin gösterdiği performans karşısında son derece mutlu olan Üst Yönetici Strauss Zelnick, şunları söyledi: "Satışların artması, son oyunun çıkışının üzerinden sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen sanırım Borderlands fikri mülkiyetinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunun bir işareti." yorumunda bulundu ve devam etti. "Borderlands için çok heyecanlı olan bütünüyle yeni nesil müşterilerin olduğunu düşünüyorum. Eylül'deki çıkışa yaklaşırken bu iyiye işaret. Nasıl etki edeceğini göreceğiz, ama gerçekten iyi hissediyoruz."