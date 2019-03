Borderlands: The Handsome Collection için Ultra HD Pack Geliyor

Gearbox Software, PAX East 2019 kapsamında bombardıman yaptı desek, herhalde doğru bir şey söylemiş oluruz. Açılışı Borderlands 3 duyurusu ile yapan şirket, akabinde Bulletstorm: Duke of Switch Edition, Borderlands: Game of the Year Edition ve We Happy Few içeriği They Came from Below ile devam etmişlerdi. Tabii ki bunlarla da sınırlı kalmadılar. Borderlands: The Handsome Collection için de Ultra HD Pack duyurusu yapıldı.

2015 yılının Mart ayında PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Borderlands: The Handsome Collection, PC için de çıkmış olan Borderlands: The Pre-Sequel ve Borderlands 2 oyunlarını bir araya getiren bir paket. İndirilebilir içeriklerin tamamının dahil edildiği pakette, platform tercihine göre PlayStation 3, PlayStation Vita ve Xbox 360 versiyonlarından kayıt verisini aktarma özelliği ve gelişmiş yerel çoklu-oyuncu desteği bulunuyor.

3 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak olan Ultra HD Pack sayesinde, her iki oyun da indirilebilir içerikleriyle beraber 4K ve HDR desteğine kavuşacaklar. Detaya inecek olursak Ultra HD Pack, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X platformlarında ortam kaplamalarına, karakter, araç modellemelerine ve ara sinematiklere 4K çözünürlük desteği getirirken, silahların kaplamalarını güncelliyor, iyileştirilmiş Anti-Aliasing ve yüksek çözünürlüklü dinamik gölgelendirme sağlayacak. PC platformunda ise ortam ve silah kaplamaları, karakter ve araç modellemeleri 4K çözünürlük desteğine kavuşurken, iyileştirilmiş Anti-Aliasing, yüksek çözünürlüklü dinamik gölgelendirme ve Screen Space Ambient Occlusion (Ekran Alanı Ortam Oklüzyonu) içeriğin diğer katkıları olacak.

Gearbox Software tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak, Ultra HD Pack her ne kadar PlayStation 4 Pro, PC ve Xbox One X platformlarında belirgin bir fark yaratacak olsa da paketin etkisi PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında da hissedilecek. Tabii ki bu etkinin ne kadar hissedileceği ise merak konusu olmadı değil.