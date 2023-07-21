Borderlands Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı!

Video oyun serilerinin film olarak yayınlanma projesi son dönemde gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Son olarak bu akıma Borderlands oyunu katıldı.

Bilim kurgu kategorisinde yer alan Borderlands, bugün Twitter’dan yapmış olduğu açıklamada oyunun 9 Ağustos 2024'te vizyona gireceğini açıkladı.

2015 yılından beri oyunun geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürüttüğü bilinen film nihayet vizyona giriyor. Oyunseverlerin merakla beklediği filmin yönetmeni Hostel ve The Green Inferno filmlerinden tanıdığımız Eli Roth oldu. Filmin fragmanının ne zaman geleceği konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Borderlands Oyuncu Kadrosu

Kevin Hart

Ariana Greenblatt

Cate Blanchett

Florian Munteanu

Jack Black

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