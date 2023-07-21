Borderlands Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı!
Bilim Kurgu oyun serileri içerisinde yer alan Borderlands, uzun zamandır beklenilen haberi sonunda verdi. İşte detaylar!
Video oyun serilerinin film olarak yayınlanma projesi son dönemde gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Son olarak bu akıma Borderlands oyunu katıldı.
Bilim kurgu kategorisinde yer alan Borderlands, bugün Twitter’dan yapmış olduğu açıklamada oyunun 9 Ağustos 2024'te vizyona gireceğini açıkladı.
July 20, 2023
2015 yılından beri oyunun geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürüttüğü bilinen film nihayet vizyona giriyor. Oyunseverlerin merakla beklediği filmin yönetmeni Hostel ve The Green Inferno filmlerinden tanıdığımız Eli Roth oldu. Filmin fragmanının ne zaman geleceği konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Borderlands Oyuncu Kadrosu
- Kevin Hart
- Ariana Greenblatt
- Cate Blanchett
- Florian Munteanu
- Jack Black
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Mayıs ayında ilk fragmanı yayınlanan film, heyecan verici sahneleriyle izleyenleri meraklandırmıştı. Neill Blomkamp'ın yönetmenliğini yaptığı film içerisinde birçok aksiyon dolu sahne içeriyor.
Sizce Borderlands'in sinemaya aktarılmış hali nasıl olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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