Boring Company 2020 Yılında Dünya Geneline Yayılmaya Başlayacak

Dünya ülkelerinde giderek çekilmez hale gelmeye başlayan trafik problemi Boring Company gibi şirketler sayesinde tamamen giderilecek. Bunun için 2020 yılı başlangıç olarak görülüyor. İşte haberimizin detayları.

İnsanların çok büyük problemler olarak gördüğü alanlarda çalışmalar yürüten Elon Musk, bundan kısa bir süre önce Boring Company isimli bir şirket kurdu. Bu şirket Dünya genelinde kazılar yaparak trafik problemini tamamen bitirmek istiyor.

Boring Company 2020 yılını işaret etti

Amerika'da kazı çalışmalarını tamamlayan şirket, bu yılın sonlarında çalışmalarını bitirecek. Hyperloop gibi teknolojiler için de kazılar yapan kuruluş, kısa bir süre içerisinde dünyanın genelinde aktif bir trafik sistemi oluşturmak istiyor.

Şirketin öncelikli olarak hedefi dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan ülkeleri. Bunun için Çin Devleti'nden çeşitli kazı izinleri alındı bile. 2020 yılında bu kazılarda ilerlemeyi planlıyorlar. Boring Company tarafından çalışma yürütülmek istenen bir diğer ülke ise Hindistan. Burada da yoğunlaşan metropol hayatı trafik konusunda büyük bir kaygı yaratıyor.

Özellikle de Tesla araçları için tasarlanan bu tüneller, trafik problemini %60 oranında bitirebilecek. Boring Company yetkilileri trafik probleminin tamamen bitirilmesi için 2020 yılının çok önemli olduğunu söylüyor. Peki sizce bu şirket ile birlikte trafik probleminde ciddi bir azalma gerçekleşebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.