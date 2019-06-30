Borla Yapılan Tedavi ile Kanseri 18 Ayda Yenmek Mümkün

Ülkemizde bol miktarda rezervi bulunan bor minerali ile kanseri yenmek için yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi. ABD’nin Northern Illinois Üniversitesinden Prof. Dr. Narayan Hosmane yaptığı açıklamalarda, “boron nötron yakalama terapisi” sayesinde kanserin 18 ay içinde geri dönemeyecek şekilde yok edilebildiğini söyledi.

Hitit Üniversitesinde gerçekleştirilen 7. Anorganik Kimya Kongresi’nde konuşan Hosmane, bor rezervinin yüzde 75’inin Türkiye’de, geri kalanının ise ABD sınırları içinde bulunduğunu ifade etti. Japonya’da beyin kanseri hastaları üzerinde uygulanan boron nötron yakalama terapisinde 35 mikrogram bor, kanser hücrelerine gönderilerek bu hücrelerin ölmesi sağlanıyor. Bu tedaviyle ölen kanser hücrelerinin kendilerini yenileme şansı da olmuyor.

Hosmane, borun uzun zamandır sağlık sektöründe kullanım alanlarının araştırıldığını ve sonuç olarak sektörde önemli bir element haline geldiğini kaydetti. Hosmane açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Borun, boron 10 ve boron 11 olarak iki izotopu var. Birinde 10, diğerinde 11 nötron var. 10 nötronu olan, bir nötron almaya çalışırsa patlayabilir. Patladığında alfa partikülleri yayıyor. Bu partiküller de 2,79 mega elektron voltluk enerjiye sahip. Bu enerji herhangi bir hücreyi öldürebilecek güçte. Eğer bu bor elementi kanser hücresine girerse onu, sağlıklı hücreye girerse bu hücreyi öldürür. Kimyacılar olarak bizim görevimiz, onu kanser hücresine yönlendirmek. Aksi takdirde zararı olacaktır.”

Tedavide kullanılan bor, yeterli miktarda uygulanırsa tedaviden güzel sonuçlar alınıyor. 18 ay içinde kanserden kurtulan hastalarda, tedaviden kaynaklanan herhangi bir yan etkiye de rastlanmadı.