Borsa İstanbul'dan Kritik Bitcoin Açıklaması

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, son dönemde oldukça sakin bir grafik çizen Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bitcoin'in altyapısını oluşturan Blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Karadağ, bu haliyle kripto para birimlerinin Borsada işlem görmesinin mümkün olmadığını söyledi.

2017 yılı kripto para piyasası için adeta rüya gibi bir yıl oldu. Bilhassa son bir sene zarfında değerini inanılmaz bir şekilde katlayarak rekorları alt üst eden Bitcoin, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Şu sıralar oldukça sakin bir dönem geçiren ve an itibarıyla 14 bin 179 dolardan işlem gören Bitcoin, yaşadığı yorgunluğa rağmen yatırımcısının gözündeki değerini kaybetmiş değil.

Popüler kripto para birimi, uzun bir zamandır Türkiye'deki çeşitli otoriteler tarafından da takip ediliyor. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, hemen her gün haberlere konu olan Bitcoin hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bitcoin'in dayanak varlıktan yoksun bir sanal para birimi olduğunu söyleyen Karadağ, "Bu sebeple Bitcoin ve benzerlerine karşı her fırsatta halkımızı uyarıyor, ileride mağdur olma ihtimaline binaen uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" yorumunda bulundu.

Karadağ, Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto para birimlerinin varlık olarak değerlendirilmesinin hala tartışma konusu olduğunu belirterek, Bitcoin alım satım platformlarının da BDDK, SPK gibi kurumların düzenleme ve denetimlerine tabi olmadığını ifade etti.

Kripto para birimlerinin mevcut altyapılarıyla Borsada işlem görmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Karadağ, "Biz Borsa İstanbul Grubu olarak, öncelikli olarak Bitcoin’in altyapısını oluşturan blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmaları değerlendiriyoruz. Takas İstanbul bünyesinde, Blockhain Çalışma Grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunda da neler yapılabileceği tartışılıyor" ifadelerini kullandı.