Borsa İstanbul İşlemleri Durduruldu

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin ardından ülke çapında başlatılan dayanışma çalışmaları sonucu devletin birçok mekanizmasında önemli değişiklikler yaşanıyor. Türkiye'nin kalbinin attığı noktalardan biri olan Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu.

Borsa İstanbul İşlemleri Ne Zaman Açılacak?

Yetkili kişilerden gelen açıklamalarda Borsa İstanbul, PAy Piyasasi ile VİOP bünyeisinde yer alan pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 gün boyunca kapatıldığı, 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin ise iptal edildiği belirtildi.

Konuya ilişki Kamu Aydınlatma Platformu'nda bilgi yayımlayan Borsa İstanbul AŞ, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağan dışı fiyat hareketleri nedenleriyle borsamız piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023'te gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliği'nin 'Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali' başlıklı 33. maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.''

Borsa İstanbul işlemlerinin 13 Şubat Pazartesi itibarıyla başlaması bekleniyor.