Depremin Ardından Kapatılan Borsa İstanbul Yeniden Açıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere ülkemizin 10 şehrinde derinden hissedilen ve büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından alınan kararla birlikte Borsa İstanbul kapatılmıştı. Yeniden ne zaman kullanıma açılacağı merak edilen Borsa İstanbul bugün yeni tedbirlerle açıldı.

5 işlem günü boyunca işlemlerin durdurulması nedeniyle Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında, bugünkü açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul toplu bir dizi tedbir açıkladı.

Yeniden Açılan Borsa İstanbul'da Uygulanan Tedbirler Neler?

Bu sabah 09:40 itibari ile yeniden erişime açılan Borsa İstanbul'da NTV'nin haberine göre Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve VİOP’ta işlem gören tüm sözleşmelerde, açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek.

Ayrıca yapılan değişikliklere göre VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP’ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım iş günlerinde 12.40 olarak belirlenecek.

Borsa İstanbul'un açılmasıyla birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 438,96 puan değer kazanarak 4.944,31'e çıktı. Toplam işlem hacmi ise 26,6 milyar lira düzeyinde.