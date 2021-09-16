Borsada Tutulan Bitcoin 3 Yılın En Düşük Seviyesinde

Borsada tutulan Bitcoin son yıllardaki seviyenin en altına indi. Analistler, Bitcoin’in son kalan %10’luk arzın kıtlık başlatabileceğini düşünüyor.

Bitcoin’in 43.000 dolar seviyesinden itibaren başlayan fiyat toparlanmasının ardında kurumsalların ve balina hesapların alışlarının olduğunu zincir verilerinden görebiliyoruz. Henüz bireysellerin yeteri kadar katılmadığı bu harekete yakında arz kıtlığı yaşanması durumunda bireyseller BTC alımlarını daha yüksek fiyattan gerçekleştirebilirler.

Borsada tutulan Bitcoin ne zaman artışa geçecek?

Bunun en temel nedeni ise borsalarda tutulan BTC miktarı 3 yılın en dip seviyesine indi ve 21 milyonluk maksimum arzın son kalan yüzde 10’luk kısmı ise günden güne artan talep karşısında önemli kıtlığa yol açacağını düşünüyoruz.

Zaman zaman haber bazlı dalgalanmalar yaşansa da kurumsallar BTC alımlarını yapmayı bırakmadı ve son olarak MicroStrategy 5050 adet BTC alımını 48.000 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Oluşan bu haber bazlı dalgalanmalara karşı 46.000 dolar ve 43.000 dolar seviyelerinde dikkatli olmak gerekir.

Özellikle SEC’de bekleyen Ripple davası, Coinbase’e gönderilen dava mektubu ve askıdaki ETF başvurularında yaşanabilecek olumsuz bir gelişme sektörün dinamiklerini etkilediği için FUD haberleri dediğimiz olumsu haberler silsileleri mayıs ayında yaşandığı gibi tekrar ihtimaller dahilinde. Bu bölgelerin aşağısına sarkması seyri veya ivmeyi bozacağından ihtiyatlı olmak önerilir.

Golden Cross adı verilen ve tüm piyasanın takip ettiği 50 ve 200 günlük hareketli ortalama kesişimi 46.000 dolar seviyesinde gerçekleşti. Yine de şu sıra Ethereum’un geri planda kalması ve aktif, yeni adres rasyolarının artışa geçmesi şu sıra ETH’nin BTC’ye göre daha iyi performans sergilemesini sağlayabilir.

Ayrıca daha önce Bloomberg Crypto Outlook raporunun Eylül sayısı, Bitcoin'in ve Ethereum'un yaz boyunca %50'den fazla düzelmeden kurtulmasını fırsat bilerek, BTC'nin 100.000 dolar ve Ethereum'un 5000 dolar olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Bloomberg analisti McGlone, 2021'in ikinci yarısına atıfta bulunarak, "Bahsettiğim kripto varlıklar, önceki yüksek seviyelerden dik bir inişin avantajıyla yeniden canlanan ve yenilenen bir boğa piyasasında ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Altı haneli Bitcoin tahminleri yeni bir şey olmasa da, McGlone'un uzun vadeli tahmini BTC'yi küresel finansal sistemin merkezine oturtuyor. McGlon, doların altının yerini almasını örnek göstererek, "Bitcoin'in dijital geleceği temsil ettiğine inanıyoruz" dedi.