BÖRÜ 2039 NFT Koleksiyonu Çıkış Tarihi ve Açılış Fiyatı Duyuruldu

BÖRÜ 2039 NFT koleksiyonu ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Merak içerisinde beklenen koleksiyonun ne zaman satışa sunulacağı ve açılış fiyatının ne kadar olacağı belli oldu. Ayrıca söz konusu NFT'yi satın alan kişilere sunulacak ayrıcalıklar da açıklandı.

BÖRÜ 2039 NFT Koleksiyonu Ne Zaman Satılacak?

BÖRÜ 2039 Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda, NFT'ye ilişkin oldukça önemli bilgiler verildi. Bu bilgiler arasında koleksiyonun ne zaman satışa çıkacağı, açılış fiyatının ne kadar olacağı ve sunacağı avantajlar yer aldı.

Aktarılan bilgilere göre yalnızca tek parça halinde arza sunulacak ilk NFT koleksiyonu BÖRÜ logosunu içerecek. Kullanıcılar tarafından merak içerisinde beklenen koleksiyon, 28 Aralık saat 20.39'da NFT Prime platformu üzerinden açık arttırma ile satışa sunulacak. Koleksiyonun açılış fiyatı ise 40 AWAX olacak.

NFT koleksiyonunu satın alan kişilere bazı ayrıcalıklar sunulacak. Bu kişilere sunulacak beş avantaj şu şekilde:

Gelecek yapımın galasına özel davetiye

Gelecek yapımda konuk oyuncu rolü

Özel yapım bronz kurt kafası heykeli

Alper çağlar ile discord’ta soru-cevap etkinliği

Son bölüm jeneriğinde yer alma fırsatı

BÖRÜ 2039 1/1 NFT koleksiyonumuzun ayrıcalıkları belli oldu!



Yalnızca TEK parça halinde arza sunulacak ilk NFT koleksiyonumuz, BÖRÜ logosu olacaktır.



BÖRÜ 2039 NFT koleksiyonundan alım gerçekleştiren hayranlarımız için eşi benzeri olmayan birçok ayrıcalık sunulacak. pic.twitter.com/PcPrPJtnHT — BÖRÜ 2039 (@boru2039) December 27, 2021

BÖRÜ 2039 Konusu Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

Aksiyon, bilim kurgu ve gerilim ögelerine sahip olan BÖRÜ 2039, 28 Aralık tarihinde BluTV isimli yerli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak. Altı bölümden oluşacak dizinin yönetmen kadrosunda Can Emre, Cem Özüduru ve Ahmet Atalay yer alıyor. BÖRÜ 2039'un müziklerini Lincoln Jaeger yapacak. Jaeger, ilk Börü dizisinin de müziklerine imza atmıştı.

Serinin ilk dizisi olan Börü'nün başlangıç tarihinden 25 yıl sonrasını anlatan Börü 2039, düzenin ve sükunetin darmadağın bir hale geldiği bir dünyada geçecek. Dizide insanlığın kontrolünden çıkan tehlikeli teknolojilerin güvenlik güçlerine ve topluma olan etkileri ele alınacak.

BÖRÜ 2039 oyuncu kadrosunda Murat Arkın, Cansel Elçin, Emir Benderlioğlu, Ahmet Pınar ve Ozan ağaç gibi isimler yer alıyor. Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen mini dizinin duyuru fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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