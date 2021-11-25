BÖRÜ 2039 Yeni Fragman Yayımlandı!

BÖRÜ 2039 fragman paylaşıldı. Yayımlanan fragman, çok sayıda izleyici tarafından merak içerçisinde beklenen dizideki bazı sahneleri görmemize olanak tanıyor. Peki, BÖRÜ 2039 ne zaman çıkacak? BluTV'nin yeni dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

BÖRÜ 2039 Fragman Nasıl İzlenir?

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen BÖRÜ 2039 isimli yapıma ait yeni video yayımlandı. Yayımlanan video, dizide yer alan bazı sahneleri içeriyor. Böylelikle dizinin nasıl bir atmosfere sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

Yerli dijital yayın hizmeti BluTV'nin yeni dizisi uzun bir süredir bekleniyor. Bu nedenle paylaşılan video, izleyicilerin heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı. YouTube üzerinden yayımlanan fragmanın açıklama kısmında "Ekip göreve hazır. Sakin ol; plana güven" ifadelerine yer verildi.

Popüler video paylaşım hizmeti üzerinden paylaşılan fragman 1 dakika 44 saniye uzunluğundaki. Söz konusu fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

BÖRÜ 2039 Konusu Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

Aksiyon, bilim kurgu ve gerilim ögelerine sahip olan Börü 2039, aralık ayında BluTV isimli yerli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak. Altı bölümden oluşacak dizinin yönetmen kadrosunda Can Emre, Cem Özüduru ve Ahmet Atalay yer alıyor. Börü 2039'un müziklerini Lincoln Jaeger yapacak. Jaeger, ilk Börü dizisinin de müziklerine imza atmıştı.

Serinin ilk dizisi olan Börü'nün başlangıç tarihinden 25 yıl sonrasını anlatan Börü 2039, düzenin ve sükunetin darmadağın bir hale geldiği bir dünyada geçecek. Dizide insanlığın kontrolünden çıkan tehlikeli teknolojilerin güvenlik güçlerine ve topluma olan etkileri ele alınacak.

Börü NFT Dünyasına Adım Atıyor

2015 yılında kurulan ve "Dağ" ve "Börü" gibi büyük yapımlara imza atan CaglarArts Insignia İş Ortaklığı, geçtiğimiz haftalarda Capital Block ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Börü markasının NFT koleksiyonları çıkarılacak.

Alper Çağlar ve Dorukhan Acar’ın sahibi olduğu CaglarArts Insignia İş Ortaklığı ile dünyanın ilk uzman NFT ajansı Capital Block bir araya geldi. Özellikle serinin hayranlarını heyecanlandıracak faydalar içerecek NFT koleksiyonları üretmeyi amaçlayan iş birliği anlaşması, ilk NFT arzını Börü 2039 dizisi ile gerçekleştirecek.