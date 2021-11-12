Börü NFT Dünyasına Adım Atıyor

Börü, NFT dünyasında da bir ilki gerçekleştirerek yankı uyandırmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında NFT içeriklerin üretilmesi ve arza sunulması için CaglarArts Insignia İş Ortaklığı ile Capital Block arasında bir anlaşma imzalandı.

Börü NFT Koleksiyonu Ne Zaman Çıkacak?

2015 yılında kurulan ve "Dağ" ve "Börü" gibi büyük yapımlara imza atan CaglarArts Insignia İş Ortaklığı, Capital Block ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Börü markasının NFT koleksiyonları çıkarılacak.

Alper Çağlar ve Dorukhan Acar’ın sahibi olduğu CaglarArts Insignia İş Ortaklığı ile dünyanın ilk uzman NFT ajansı Capital Block bir araya geldi. Özellikle serinin hayranlarını heyecanlandıracak faydalar içerecek NFT koleksiyonları üretmeyi amaçlayan iş birliği anlaşması, ilk NFT arzını Börü 2039 dizisi ile gerçekleştirecek.

Serinin yapımcısı Dorukhan Acar, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Acar, yaptığı açıklamada, hızla dönüşen dijital dünyada, spor sektöründen sonra eğlence sektöründe de utiliy token’ların hayatımıza kalıcı olarak girmesinin artık an meselesi olduğunu söyledi.

Acar, "Ülkemizde ve coğrafi bölgemizde hem içeriklerimiz hem de takipçilerimizle ilişkimizde öncü bir yapım ortaklığı olarak, bu alanda da ilklerden olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı ve NFT alanında global projeler üreten en yetkin isim olan Capital Block ile anlaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Börü 2039 Konusu Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

Aksiyon, bilim kurgu ve gerilim ögelerine sahip olan Börü 2039, aralık ayında BluTV isimli yerli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak. Altı bölümden oluşacak dizinin yönetmen kadrosunda Can Emre, Cem Özüduru ve Ahmet Atalay yer alıyor. Börü 2039'un müziklerini Lincoln Jaeger yapacak. Jaeger, ilk Börü dizisinin de müziklerine imza atmıştı.

Serinin ilk dizisi olan Börü'nün başlangıç tarihinden 25 yıl sonrasını anlatan Börü 2039, düzenin ve sükunetin darmadağın bir hale geldiği bir dünyada geçecek. Dizide insanlığın kontrolünden çıkan tehlikeli teknolojilerin güvenlik güçlerine ve topluma olan etkileri ele alınacak.

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen mini dizinin duyuru fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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