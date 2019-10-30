Boş Vakitlerimizin Çoğunu Ekran Karşısında Geçiriyoruz

ABD’de yapılan bir araştırma, insanların boş zamanlarında çoğunlukla ekran karşısında olduğunu ortaya çıkardı. Erkeklerin günde ortalama 211 dakikasını, kadınların da 175 dakikasını ekran karşısında geçirdiği belirlendi.

LiveScience'ın haberine göre, söz konusu araştırma 2014-2016 yılları arasında yapıldı ve araştırmada 15 yaşından büyük 32 binden fazla kişinin verileri incelendi. Günün her saatindeki faaliyetlerini kayıt altına alan katılımcılar, günde ortalama 5 saatten fazla boş vakitleri olduğunu ve bu vakitlerini çoğunlukla televizyon izlemek, akıllı telefon veya bilgisayar dahil ekranlara bakmakla geçirdiklerini bildirdi.

Araştırmada, en az boş vakti bulunun grubun 25 ila 60 yaşları arasındaki kadınlar olduğu ortaya çıktı. Ayrıca geliri yüksek kişilerin, boş zamanlarının daha büyük bir kısmını egzersiz yaparak geçirdiği anlaşıldı.

Ortaya çıkan sonuçlara göre, erkekler boş vakitlerinin günde ortalama 211, kadınlar da 175 dakikasını ekran başında geçiriyor. Ayrıca, erkekler boş vakitlerinin sadece yüzde 6,6’sını, kadınlar da sadece yüzde 5'ini fiziksel aktiviteye ayırıyor.

Çalışmanın ayrıntıları Preventing Chronic Disease dergisinde yayımlanırken, araştırma ekibinden doktor Deborah Cohen, çalışma sonucunda ‘yetersiz fiziksel aktivitenin boş vakit eksikliğinden kaynaklandığı’ şeklindeki yaygın görüşü destekleyen bir kanıt bulamadıklarını ifade etti.