Boşanma Davasında Bitcoin Krizi

Popüler kripto para birimi Bitcoin, şimdi de boşanma davalarının konusu oldu. Olayın merkezi ise, Birleşik Krallık.

Son dönemde yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başaramayan Bitcoin, yaşadığı değer kaybının ardından yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şu sıralar 8 bin dolardan işlem gören Bitcoin, 830 milyar dolarlık kripto para piyasasının en önemli halkasını oluşturuyor.

Bundan dolayı olacak ki, Birleşik Krallık´ta bir hukuk firması, şu anda ellerinde olan üç boşanma davasında ayrılmak isteyen çiftlerin, değeri son yıllarda kat kat artan kripto paralar konusunda anlaşmazlık yaşadığını açıkladı.

Söz konusu boşanma davalarından birinde 840 bin dolar değerindeki kripto para, çiftler arasında tam anlamıyla savaşa neden oldu. Birleşik Krallık´ta faaliyet gösteren Royds Withy King hukuk bürosu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunlar şirketin beklediği kripto davaların ilk dalgası. Üç davada da eşler ya kripto paralara yatırım yapmış ya Bitcoin, Litecoin, Ripple ve Ethereum´un da aralarında olduğu kripto para birimleri satın almış” ifadelerini kullandı.

Kasım 2016 tarihinde toplam kripto para değeri 80 bin dolarken, aradan geçen bir sene zarfında yatırımların değeri 1 milyon sterline yükselmiş. Bugüne gelindiğinde ise, 600 bin sterline kadar (840 bin dolar) gerilemiş.

Davanın tam bir çıkmaza dönüştüğünü belirten hukuk bürosu, kripto para birimlerinin izlenemez olmasından dert yandı.