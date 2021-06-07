Bosch Çip Kıtlığını Gidermek İçin 1.2 Milyar Dolara Fabrika Açtı

Bosch çip fabrikası ile yarı iletken sorununa çözüm sunuyor. Pazartesi günü Bosch, 2018'de inşaatına başladığı Dresden'deki yeni yarı iletken fabrikasını açtı. Alman devi, otomotiv endüstrisi için 300 milimetrelik yonga levhaları üretmek istiyor.

Robert Bosch GmbH, tedarik kısıtlamalarını kademeli olarak hafifletmeye yardımcı olacak, Avrupa'yı Asya veya ABD'den yapılan ithalatlara daha az bağımlı hale getirecek 1 milyar avro yatırımla (1.2 milyar dolar) yeni bir fabrika açtı.

Almanya'nın Dresden kenti yakınlarındaki tesiste üretilen ilk çipler, önümüzdeki ay elektrikli aletlerde kullanılacak. Otomobil parçaları üretimine ise Eylül ayına kadar başlanması hedefleniyor. Alman devi Bosch'un aktardığına göre, tesisin açılış törenine Şansölye Angela Merkel uzaktan katılacak.

Çipler için yeni kapasiteler eklemek veya mevcut fabrikaların çıktısını artırmak karmaşık ve zaman alıcı bir süreç. Temel atma töreninden üç yıl sonra, Bosch'un yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş Dresden fabrikasında yaklaşık 250 kişi çalışıyor ve en sonunda 700 personele sahip olacak. Fabrika yaklaşık 14 futbol sahasını kapsıyor ve 65 nanometreye kadar yapısal genişliğe sahip 300 milimetre silikon substrat levhalarını üretebiliyor.

Bosch çip fabrikası ile yarı iletken sorununa çözüm sunuyor

Bosch yönetim kurulu üyesi Harald Kroeger yaptığı bir açıklamada, "Üretimi artırmak zaman aldığından dolayı hızlı bir çözüm üretmek kolay değil. Fakat yeni fabrika kesinlikle diğer kapasiteyi boşaltmaya yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Kroeger, Bosch'un Dresden fabrikasının dünya çapındaki müşterilere tedarik sağlayacağını söyledi. Alman mühendislik devi, yarı iletkenlere yönelik küresel talebin bu yıl %11 artarak 400 milyar avroyu aşan bir pazar hacmine ulaşmasını bekliyor.

Geçtiğimiz dönemde bir Japon fabrikasında çıkan yangın ve Teksas'taki kış fırtınaları, bu yılın başlarında yarı iletken kıtlığını daha şiddetli hale getirdi. Bundan dolayı çip tedariğindeki sorunlar, pek çok iş sektöründeki üretimi aksatmayı başardı.

Yaşanan sıkıntılar elektronik, araç ve diğer mal üreticilerini etkiledi ve küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya çıkardı. Uzmanlara göre Avrupa Birliği rakiplerine kıyasla özellikle daha savunmasız pozisyonda. Ancak AB, on yılın sonuna kadar değer bazında dünya arzının en az %20'sini üretme hedefine sahip.

Bosch, Stuttgart'ın dışındaki Reutlingen'deki bir fabrikası ise 150 ve 200 milimetrelik silikon devre levhası üretiyor. Kroeger, önümüzdeki aylarda 200 milimetrelik silikon devre levhasına genişletmek için tesislerine yaklaşık 50 milyon avro yatırım yapacaklarını söyledi.