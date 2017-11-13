Bose, Uyku Sorunu Olanlara Özel Kulaklık Tasarladı

ABD merkezli ünlü kulaklık üreticisi Bose, yepyeni bir kulaklık geliştirdi. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan uykusuzluğa çözüm olarak gelecek kulaklığın adı Sleepbuds. Sleepbuds, uyku sırasında kişiyi rahatsız eden sesleri engelleyecek ve bu sesleri rahatlatıcı seslere dönüştürerek uyku sorununu çözecek.

Uyku sorununa özel bir kulaklık geliştirmek için Indiegogo ile ortaklaşa çalışmalar yürüten Bose, Sleepbuds isimli kulaklığını yakında kullanıcılarla buluşturacak. Henüz test aşamasında olan kulaklık temel anlamda gürültü engelleme sistemi üzerine kurulu. Örneğin; sessiz bir ortamda uyumayı seviyor ve ses olunca uyuyamıyorsanız. Ayrıca dışarda da bir köpek havlıyorsa. İşte Sleepbuds'ı takıp uyumaya çalıştığınızda bu sesleri duymayacaksınız. Ses maskeleme özelliğine sahip olan Sleepbuds, uykuya engel olan sesleri engelleyebiliyor ve kişiye göre özelleştirilebiliyor.

İçerisinde çinko batarya bulunduran ve tam dolu bir pil ile ortalama 2 uyku süresi dayanabilen bataryası, cihazın yanında gelen şarj ünitesiyle doldurulabiliyor. Ayrıca kişisel arayüzünde alarm bulunduran Sleepbuds, akıllı telefon üzerindeki uygulamayla kontrol edilebiliyor.

Ürünü 249 dolar fiyat etiketiyle ve tahmini olarak Şubat ayında çıkaracak olan Bose, test aşamalarının devam ettiğini ifade etti.