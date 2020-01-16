Bose Zor Zamanlar Geçiriyor: Mağazalar Kapanmaya Başladı

Günümüzün ses ekipmanı sektöründe en önemli oyunculardan birisi olan Bose görünüşe göre pek de iyi zamanlar geçirmiyor.

Bose Mağaza Kapatmaya Başladı!

Son zamanlarda e-ticaret alanında önemli atılımlar gördük. Bu atılımlarla birlikte müşteriler de alışverişlerini internet kanalları üzerinden yapmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde resmi açıklama yapan Bose, pek çok mağazasını kapatmaya başlayacağını duyurdu.

Mağazaların kapatılması sonucu pek çok perakende çalışanı da işsiz kalmış olacak. Buna karşın şirket tarafından yapılan açıklamada kıdem tazminatı ve yer değiştirme imkanlarının sunulacağı da belirtildi.

"Başlangıçta, perakende mağazalarımızın pek çok katkısı bulunuyordu. Müşterilerimiz sistemleri deneyimleyebiliyor, test edebiliyor ve herhangi bir sorunda direkt çalışanlar ile görüşebilme imkanından faylanabiliyordu. O zamanlar attığımız bu radikal adım, müşterilerimizin neye ihtiyaç duyduğuna odaklanarak yapılmıştı. Ve şimdi, yine aynı şeyi yapıyoruz."

Yapılan açıklamada Avrupa, Amerika, Japonya ve Avustralya'da bulunan mağazaların kademeli bir şekilde kapatılacağı belirtildi. Mağazaların çok büyük bir kısmı kapatılacak olsa da belirli anahtar noktalarda bulunan mağazalar çalışmaya devam edecek.

Şirket bugün çevrimiçi alışveriş siteleri, diğer perakende mağazalar ve kendi internet sitesi üzerinden satışlar yapıyor.