Boston Dynamics, Atlas'ın Egzersiz Yaptığı Görüntüleri Paylaştı

Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas, günlük egzersiz rutinleri yapmaya başladı. Bu egzersizlerin görüntülendiği video, kısa sürede oldukça büyük beğeni toplamayı başardı.

Boston Dynamics bugün içerisinde iki farklı açıklama yaptı. İlk açıklamada robot köpekleri Spot'un kurumsal ticari satışlar için hazırlandığını belirten şirket, diğer açıklamasında Atlas'ın gelişimine yönelik yeni videolar paylaştı. Daha öncesinde de belirli egzersiz hareketleri ile gündeme gelen robot, bu videoda ise birkaç takla ve dönen sıçrama gibi küçük egzersiz rutinlerini yerine getiriyor.

Bütün bu hareketleri birbirine bağlı bir rutin haline getiren Atlas, bir manevradan bir manevraya ani sıçrayışlar gerçekleştirebiliyor. Her bir taklada farklı ivmeler kazanan robotun dengesinin başarılı bir şekilde korunduğunu görmek ise oldukça ilginç.

Bununla birlikte Atlas'ın bu rutini gerçekleştirebilmesi, her defasında başarılı bir şekilde yapabileceği anlamına gelmiyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu hareketlerde robotun yüzde 80 civarında bir başarı oranı bulunuyor. Bu da her beş denemeden bir tanesinin başarısız olduğunu gösteriyor.

Eğer robot köpek Spot'a dönmemiz gerekirse, bu model hala bireysel kullanıcılar için satın alınabilir olmayacak. Ancak fazla parası olan ticari kuruluşlar, bazı noktalarda destek alabilmek için bu modelden birer tane alabilecekler. Robot Atlas'ın görüntülerini izlemek isterseniz, aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.