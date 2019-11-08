Boston Dynamics CEO'su: "Dengeyi Görmek için Bir Yaşındaki Kızımı İttim"

Ürettiği robotlar ile gündeme gelen Boston Dynamics, oldukça başarılı projelere imza atıyor. Boston Dynamics CEO'su Marc Raibert, robotların planlanması sırasında nerelerden ilham aldığından bahsetti.

"Bir Yaşındaki Kızımı İttim"

Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas isimli robot, sosyal medyada oldukça popüler. Hatta bu insansı robotun hokey sopası ile itilmesine karşın dengesini koruduğu video YouTube üzerinde yaklaşık 34 milyon kez izlendi. CEO, bu dengenin nasıl sağlandığı ile ilgili sorulan bir soruya "Dengesini nasıl sağladığını görmek için bir yaşındaki kızımı ittim." şeklinde yanıt verdi.

"Kızım dengesini bulmaya çalışıyordu. Ne olacağını görmek için ittim. Biraz üzdüm. Ama hala iyi arkadaşız." şeklinde ekleme yapan Raibert, "O zaman bunu kendisiyle gurur duyan bir ebeveyn olarak yaptım." dedi. Verdiği cevap ile genel olarak salonu eğlendiren Raibert, robotlara çok yoğun talep olduğunu vurguladı.

"Kabus Nedeni Değil"

Bazı kesimlerin geliştirilen robotlar için 'korkutucu' ya da 'ürkünç' gibi tabirler kullandığını belirten Raibert, "Bunları gerçek insanlara sorarak mı yazıyorlar, merak ediyorum." dedi. Daha öncesinde robotlar için "kabus nedeni" dediğini hatırlatan Raibert, "sadece şaka yapıyordum" diye ekledi.