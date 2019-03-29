Boston Dynamics, Depo Elemanı Handle'ın Videosunu Paylaştı

Boston Dynamics denilince aklınıza parkur canavarı Atlas veya köpeklerden esinlenerek tasarlanan Spot ve Spot Mini gibi robotlar gelebilir; ancak Boston merkezli firmanın, ünü diğerleri kadar fazla olmasada, kesinlikle çok daha pratik olan başka bir robotu daha var.

Google çatısı altında faaliyet gösterirken, 2017 yılında Japon telekomünikasyon devi SoftBank tarafından satın alınan Boston Dynamics, robotik teknoloji alanında yenilikçi robot ve yazılımlar tasarlamaya devam ediyor.

Daha önce Atlas, Cheetah, Spot Mini ve SandFlea gibi birçok robot tasarımına imza atan firma, bir süredir ortalıklarda görünmeyen Handle isimli robotunun yeni bir videosunu paylaştı.

Boston Dynamics’in “dünyanın en iyisi” olarak tanımladığı robot, perakende firmalarının işine bir hayli yarayabilir. İki tekerlekli olmasına rağmen muazzam bir dengeye sahip olan Handle, başına takılan vakumlu bir tutucu sayesinde kutuları güvenli bir şekilde taşıyabiliyor.

Üstün manevra yeteneğiyle dikkat çeken Handle, yerleşik vizyon sistemini kullanarak paketleri türlerine göre ayrı raflara yerleştirebiliyor.

Handle, bir kutuyu bir palete yerleştirdiğinde, kutunun mümkün olan en sağlam şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için kuvvet kontrolü uyguluyor. Videoda Handle’ın kaldırdığı kutular yaklaşık 12 kilo ağırlığında; ancak Boston Dynamics, robotun kendi ağırlığından iki kat daha ağır olan kutuları dahi kaldırabilecek şekilde tasarlandığını söylüyor.

Lafı daha uzatmadan sizleri Handle'ın etkileyici meziyetleri ile başbaşa bırakalım.