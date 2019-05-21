Boston Dynamics’e Küçük Rakipler Çıktı: Robot Köpek Devrimi

Robot teknolojisinin akıl almaz boyutlara ulaşmasıyla birlikte, Dünya genelinde bu alana yönelme başladı. Stanford Üniversitesi öğrencileri, uygun fiyatlı bir robot köpek yapmak için kolları sıvadılar ve başarılı da oldular.

Yapmış oldukları robot, köpek cinslerine benzemesi ile dikkat çekiyor. Ancak Boston Dynamics robotlarında olduğu gibi büyük bir boyuta sahip değil. Çok daha küçük boyutlarda olan ve yaptığı işler bakımından da sadece ıvır zıvırlarla uğraşabilen bu küçük robotlar, ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülebilir.

Robot köpek 3 bin dolar maliyete sahip

Standford Üniversitesi öğrencileri bu küçük robotları yapabilmek için ciddi bir maliyet harcamadılar. Belki de Dünyanın en ucuz robotlarından bir tanesi olarak görülebilecek bu küçük köpek robotlar, sadece 3.000 dolar gidere neden oldular.

Boston Dynamics robotları gibi çok kompleks hareketler yapamayan bu küçük robotlar, zıplama ve ters dönme gibi aerobik hareketler gerçekleştirebiliyor. Diğer benzer robotlarda otonom sistemler mevcutken, bu robotlar daha çok manuel olarak çalışıyor. Stanford Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yapmış oldukları robotik çalışma deneysel amaçlıdır.

Bu üniversite öğrencilerine göre böyle küçük robotları, yalnızca büyük şirketler değil esas olarak isteyen herkes yapabilir. Yakın bir gelecekte, bu tarz robotların kurye veya depo işlerinde kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lafı fazla uzatmadan sizleri bu küçük ve şirin robotlarla baş başa bırakıyoruz. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.