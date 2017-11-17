Boston Dynamics'in Atlas Robotu Jimnastik Ustası Çıktı!

Boston Dynamics, hümanoid robot tasarımlarıyla devrim yapmaya devam ediyor. Ünlü mühendislik şirketi, en gelişmiş robotlarından Atlas'ın parkurdaki marifetlerini gösteren bir video yayınladı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet, Boston Dynamics'i Haziran ayında Japon teknoloji şirketi SoftBank'a satmıştı. Geçtiğimiz günlerde akıllı robot köpeği SpotMini'nin daha gelişmiş bir versiyonunu gün yüzüne çıkaran Boston Dynamics, şimdi de iki ayaklı hümanoid robotu Atlas'ın yeteneklerini herkese gösterdi.

Mühendislerin yıllardır üzerinde çalıştığı ve her geçen yıl çok daha yetenekli bir hale getirilen Atlas, olimpiyat sporcularına taş çıkaracak derecede jimnastik hareketleri yapıyor.

Engellerin üzerinden kıvrak bir şekilde atlayabilen, hatta geri takla dahi atabilen Atlas, izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Öte yandan sahip olduğu denge ve stabilizasyon da Atlas'ın diğer robotların çok daha farklı bir noktada olmasını sağlıyor.

Atlas açık arazideki zorlu koşullarla başa çıkabilecek biçimde tasarlandı ve robotun gelecekte, arama kurtarma çalışmalarında yararlı olacağı düşünülüyor.

Bu arada videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin, zira Atlas'ın parkur sonunda başı bir hayli dönmüş olacak ki, kutunun üzerine atlamaya çalışırken düşüp yere kapaklanıyor. Projede çalışan mühendisler her zaman her şeyin kusursuz gitmeyeceğini söyleyip geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.

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