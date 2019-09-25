Boston Dynamics'in Dört Ayaklı Robotu Spot Satışa Çıkıyor

Boston Dynamics, haziran ayından beri Spot isimli robotun satılmaya başlayacağının haberlerini vermişti. Şirket sonunda Spot’a ve satışına dair detayları paylaşmaya başladı. Spot, her ne kadar satılmaya başlanacak olsa da robotu isteyen herhangi biri satın alamayacak. Boston Dynamics, Spot'un az sayıda ve onu faydalı bir şekilde kullanılabilecek olan şirketlere satılacağını açıkladı.

Dört ayaklı bir robot olan Spot’un sınırlı sayıda verileceği şirketlerin onu belli görevlerde pratik olarak kullanması ve ihtiyaçlarına göre ayarlamaları hedefleniyor. Spot’un dün yayınlanan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Boston Dynamics CEO’su Marc Raibert’in yaptığı açıklamalara göre Spot’un sınırlı sayıda satılacak olmasının nedeni ellerindeki robotların sayısının az olmasından kaynaklanıyor. Raibert, bu nedenle birlikte çalışacakları ortakları konusunda seçici olmaları gerektiğini söylüyor.

Şirketin elinde şu an 20 adet Spot bulunuyor ancak bu sayının 1000 civarına çıkarılması hedefleniyor. İlerleyen dönemde de seçici davranacak olan Boston Dynamics'in Spot’u, yaklaşık lüks bir araba fiyatına satacağı düşünülüyor.

Spot’un kullanılabileceği alanlar arasında metan sensörü sayesinde gaz kaçaklarını kontrol etmek ve LiDar adı verilen modül sayesinde etrafını algılayarak binaların iç kısımlarının haritasını çıkarmak yer alıyor.

Şimdilik Spot’u sipariş ederek alamayacak olsanız da Boston Dynamics’in sitesinden robotu inceleyebilirsiniz. Spot'u yararlı bir şekilde kullanabileceğini düşünen şirketler ise aynı site üzerinden firma ile bağlantıya geçebiliyorlar.