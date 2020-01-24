Boston Dynamics'in Robot Köpeği Testte Görüntülendi

Boston Dynamics'in robot köpeği eğitimde görüntülendi. MythBusters'ın eski sunucusu olan Adam Savage, robot köpeği satın aldı ve araziye götürdü.

Adam Savage Robot Köpeği Test Etti!

Adam Savage, robot köpeği test etmek için aracına bindi ve parkurlardan oluşan araziye gitti. Dört ayağa sahip olan robot 25-30 kilogram ağırlığa sahip. Robot 31 kilograma kadar ağırlıkları taşıyabilmekte ve tek şarj ile 90 dakika boyunca çalışabilmekte. Adam Savage'in yayınladığı videoda robot köpek ilk olarak kayalara tırmandı. Kayalara kolayca tırmanabilen robot daha sonra borunun içerisinde geçerek köprünün altında süründü. Robot merdiven çıktı ve dağa tırmandı.

Robot köpek her yere gidebilmekte. Adam Savage yaptığı açıklamada "Her zaman bunları gördüğümde bu şeylerin inanılmaz mühendislik parçaları olduğunu düşünmüştüm" dedi. Hemen aşağıdan Adam Savage'in çekmiş olduğu videoyu izleyebilirsiniz.

Robotlar hayatımızın bir parçası olmak için gün saymaktalar. Kimi insanlar robotlardan korkmakta kimi insanlar ise robotların eğlenceli olduklarını söylemekte. Peki sizce robotlar insanlığı ele geçirebilir mi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.