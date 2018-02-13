Boston Dynamics'in Robotu SpotMini Artık Kapıları Açabiliyor

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşası alanındaki çalışmalarıyla tüm dünyaya rehberlik eden Boston Dynamics, dört ayaklı elektrikli robotu SpotMini ile büyülemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda revize edilmiş versiyonu ile karşımıza çıkan SpotMini, yeteneklerine bir yenisini daha ekledi. Boston Dynamics, yayınladığı yeni video ile hayvanlardan esinlenerek yaptığı robotonun kapıları açmada ne kadar becerikli olduğunu gözler önüne seriyor.

Uma Thurman'ın Kill Bill'deki tulum kıyafetine benzer görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken SpotMini, başının üstündeki robotik kol yardımıyla kapının kulpunu tutarak aşağı çekmeyi başarıyor. Tek seferde kapıyı açmayı başaran robot, kapıyı açmasını dört gözle bekleyen arkadaşını da alarak odaya giriyor.

Kafa bölümünde etraftaki nesneleri algılaması için tasarlanan bir 3D kamera bulunan SpotMini, her geçen gün hem teknik hem de tasarım anlamında muazzam bir aşama kaydediyor. Öyle ki, neredeyse bir köpek gibi esnek bir şekilde hareket ederek çömelip kalkabilen akıllı robot, gelecekte insanoğlunun başta doğal afetler olmak üzere yaşanan zor durumlarda başvuracağı yegane araç olacak.

Yapay zeka ve robotik alanındaki çalışmaların merkezini, humanoid robotlar oluşturuyor. Ancak Boston Dynamics, insanlardan ziyade hayvanlardan esinlenerek yapılan robotların günlük hayatta çok daha işlevsel olabileceğini düşünüyor.

Sanırım bu tezi haklı çıkartan şey, kurtarma operasyonlarında görev alması beklenen şu robotun Darpa Robotik Mücadelesi'ndeki hal vaziyeti olsa gerek:

Elbette tek bir yanlış bütün doğruları götürmez. Nitekim geçtiğimiz aylarda bizim de haberlerimizde yer verdiğimiz humanoid robotu hatırlarsınız:

Kısacası, bu alanda yürütülen her çalışma, bilhassa gelecek için müthiş bir önem taşıyor. Zira robotların gelecekte internetin yarattığı etkiden çok daha büyük bir etkiye sahip olacağını öngörmek pek de zor olmasa gerek.