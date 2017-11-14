Boston Dynamics'in Yeni Elektrikli Robot Köpeği İle Tanışın

Boston Dynamics, köpek benzeri elektrikli robotu SpotMini'nin yeni versiyonunu yayınladığı video ile görücüye çıkardı. Revize edilmiş versiyonunun önceki modellere kıyasla çok daha esnek ve şık durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Google/Alfabe'den ayrılan Boston Dynamics, kendiyle özdeşen köpek benzeri robotlarını geliştirmeye devam ediyor. Şirket, "Yeni SpotMini" olarak adlandırdığı elektrikli robotunu, yayınladığı 24 saniyelik bir video ile tanıttı.

SpotMini'nin yeni versiyonu, neredeyse bir köpek gibi esnek bir şekilde hareket ederek çömelip kalkabiliyor. Dolayısıyla geçmiş modellere nazaran hem tasarım hem de teknik anlamda büyük bir ilerleme kaydedildiğini görebiliyoruz.

Çoğu robot, çeşitli şekil ve boyutlarda hümanoid olarak tasarlanıyor ancak bazı robotlar da köpekler ve kurtlar gibi çeşitli hayvanlara benzetiliyor. Bostan Dynamics ise çoğunlukla ikinciyi tercih edenlerden. Zira araştırmacılar, hayvanlardan esinlenerek yapılan robotların çok daha işlevsel olacağı yönünde görüş bildiriyor.

SpotMini ilk günlerinde, yani sadece birkaç yıl önce, büyük, beceriksiz, katı ve komik bir şekilde hareket ediyordu. Şirket çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydetti ve söz konusu robotun daha modern bir sürümünü yarattı.

Yeni SpotMini, Uma Thurman'ın Kill Bill'deki tulum kıyafetine benzer şekilde giydirilmiş. Kafa bölümünde ise etraftaki nesneleri algılması için tasarlanan bir 3D kamera bulunuyor. Yine de yüzünü daha tatlı yapsalar olabilirmiş. Zira yetenekli olduğu kadar biraz da ürkütücü olduğunu söylememde fayda var.

Bununla birlikte Boston Dynamics CEO'su Marc Raibert, robotların gelecekte internetin yarattığı etkiden çok büyük bir etkiye sahip olacağını ve şirketin bunu sağlamak için attığı adımlara devam edeceğini söyledi.