Boston Dynamics'in Robot Köpeğine Silah Eklendi

Boston Dynamics robotuna silah entegre edildi. Sosyal medyada dans eden, ip atlayan robotları üreten şirket olarak bilenen Boston Dynamics'in bir robotuna silah eklendi.

Boston Dynamics Robotuna Silah Koyuldu

Bir ekip Boston Dynamics'in Spot adını verdiği robot köpeğe paintball silahı koydu ve videosunu paylaştı. 74.500 dolar vererek robot köpeği satın alan MSCHF isimli ekip, robotu bir sanat galerisine koymak ve galeride insanların silahlı robotu bilgisayarlarından kontrol etmesine izin vermek istemekte.

Spot's Rampage adlı proje insanların bir web sitesi aracılığıyla "Spot robotu uzaktan kontrol etmelerine" izin verecek. Her iki dakikada bir, kontroller rastgele seçilen yeni bir kişiye geçirilecek. MSCHF isimli ekibin daha öncesinde tuşa en uzun süre basan vatandaşlara 25 dolar para ödülü verdiği söyleniyor.

Boston Dynamics konu hakkında bir açıklama yaptı. Independent'in aktardığı habere göre, şirket yaptığı açıklamada "Teknolojimizin şiddeti, zarar vermeyi veya korkutmayı teşvik edecek şekilde tasvir edilmesini kınıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Japon teknoloji devi SoftBank çatısı altında faaliyet gösteren Massachusetts merkezli mühendislik ve robotik tasarım şirketi Boston Dynamics, kısa bir süre içerisinde büyük popülerlik kazandı. Özellikle de robot köpek spot en fazla göz önünde olan robotlar içerisinde yer alıyor.

Dört ayağa sahip olan robot köpek Spot, 25-30 kilogram ağırlığa sahip. Robot 31 kilograma kadar ağırlıkları taşıyabilmekte ve tek şarj ile 90 dakika boyunca çalışabilmekte.

Spot, şirketin şu anda mevcut olan tek ticari ürünü ve nihayet bu yılın başlarında 75.000 ABD Doları fiyat etiketi ile pazara ulaştı. Robot köpeğin sallanan canlı dans hareketlerinin yanı sıra Yeni Zelanda'da koyun güttüğü, COVID-19 hastalarının tedavisine yardımcı olduğu ve bir Norveç petrol kulesi üzerinde çalıştığı görüldü.

Peki siz Boston Dynamics tarafından geliştirilen bu robot hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce robotlar yakın gelecekte hayatımızın en önemli parçası haline gelebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.