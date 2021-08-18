Boston Dynamics Robotu Atlas'ın Parkur Videosu Yayımlandı

Boston Dynamics robotu Atlas, oldukça zor bir parkuru sorunsuz bir şekilde tamamlayarak büyük bir başarının daha altına imza attı. Şirket, Atlas robotunun parkurdaki mücadelesine ait görüntüleri paylaştı. Yayımlanan video ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Boston Dynamics Robotu Atlas Parkuru Başarıyla Tamamladı

Mühendislik, yapay zekâ ve robotik tasarım şirketi olan Boston Dynamics, geliştirdiği robotlar ile adından bir kez daha söz ettirdi. Atlas olarak isimlendirilen iki ayaklı robotun parkur videosu yayımlandı.

Yayımlanan videoya baktığımızda iki adet Atlas robotunun engelleri başarılı bir şekilde aşarak parkuru tamamladığını görüyoruz. Robotlar parkurda çeşitli yükseklikteki engellerden atladı, denge tahtası üzerinden sorunsuz bir şekilde geçmeyi başardı ve hatta ters takla attı. Özellikle robotun başarılı bir şekilde ters takla atabilmesi izleyicileri şaşırttı.

Aktarılan bilgilere göre Atlas, gördüğü nesnelere göre davranışlarını uyarlayabiliyor. Bu, robotun karşılaşabileceği tüm engeller için atlama hareketlerinin önceden programlanmadığı anlamına geliyor. Başlangıçta arama ve kurtarma görevleri için tasarlanan Atlas'ın şu anki geldiği nokta oldukça etkileyici.

Yaklaşık olarak 1,5 metre boyunda olan robot 86 kilogram ağırlığında. Bataryadan güç alan Atlas'ın parkur videosu yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Çok kısa süre içerisinde 1 milyon 849 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaşan videoya binlerce yorum yapıldı. YouTube'da trend listesine girmeyi başaran video 74 bin beğeni aldı.

Boston Dynamics YouTube kanalı üzerinden yayımlanan 1 dakika 5 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Atlas robotunun geliştirme ekibinde yer alan Benjamin Stephens, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Stephens, "Robotun sınırlarını nasıl zorlayabileceğimizi araştırıyoruz. Bazen bu sınırlarda çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şirket ayrıca Atlas robotunun nasıl geliştirildiğine yönelik bir video yayımladı. 5 dakika 49 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Birbirinden zor engellerin yer aldığı parkuru sorunsuz bir şekilde tamamlayarak büyük bir başarının altına imza atan robot hakkında ne düşünüyorsunuz? Boston Dynamics tarafından geliştirilen robota ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.