Boston Dynamics'in Robotu Atlas'tan Yeni Video Geldi: Aynı İnsan Gibi!

Ünlü teknoloji ve mühendislik üniversitesi MIT'nin bir alt kuruluşu olarak kurulan Boston Dynamics, yıllar içerisinde geliştirdiği Spot ve Atlas gibi robotlarla dünya çapında bir üne kavuştu. Sektörün öncü firmalarından kabul edilen Boston Dynamics'in aralıklarla yayınladığı robot videoları ise görenleri hayrete çeviriyor.

Yeni yayınlanan, insansı robot Atlas'ın gerçek bir iş ortamını deneyimlediği video, kısa sürede YouTube üzerinde binlerce kişi tarafından izlendi. Yıllar içerisindeki gelişimini an be an takip edebildiğimiz robot, artık görevleri çok daha keskin ve hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor.

İşte Atlas'ın İş Yerindeki Sıradışı Performansı

Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas, şimdiye kadar yayınlanan birçok videoda akrobatik hareketlerden karmaşık dans figürlerine kadar insanlara özgü pek çok eylemi yerine getirebilmişti. Artık robotun gerçek kullanım alanı olması planlanan iş sahasındaki performansını görmek isteyen ekip, bu sefer onun için bir senaryo üretti.

Senaryoya göre çalışan insanın unuttuğu alet çantasını ona ulaştırmakla görevli olan Atlas, kısa süre içerisinde çeşitli engelleri aşarak çantayı yerine teslim etti. Atlas'ın çantayı teslim ederken fırlatmayı tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yayınlanan son video ile birlikte Atlas'ın karar alma ve plan kurma mekanizmalarında gelişmeler olduğu gözlemlendi. Ne yapacağı söylenen, bunun dışında hiçbir bilgi verilmeyen Atlas; doğru bir şekilde rampa yaratmak için tahtayı yerleştirdi, alet kutusunun yerini tespit ederek yerinden kaldırdı ve atış en doğru şekilde ayarladı.

Videonun sonunda klasik şovunu da yapmayı ihmal etmeyen Atlas, 540 derece takla atarak görevini başarıyla tamamladı. Şu an yalnızca bir araştırma projesi seviyesinde olan Atlas, henüz satılmıyor. Robotun daha da geliştirilmesiyle birlikte ileride farklı versiyonlarının iş gücüne katılabileceği düşünülüyor.

Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir gün insanların işlerini ellerinden alabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmnından bizimle paylaşabilirsiniz.