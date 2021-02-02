Boston Dynamics Spot için Yeni Video: Çöplerinizi Toplayan Bir Robot!

Bir robot neler yapabilir? Söz konusu şey Boston Dynamics ise, doğru soru 'neler yapamaz' olacaktı. Nitekim Spot dans edebiliyor, mayınları keşfedebiliyor ve hatta sağlık çalışanlarına yardımcı olabiliyor. Öte taraftan her geçen gün yeni becerilerle donanan Boston Dynamics Spot, artık ip atlayabiliyor, çöplerinizi atabiliyor veya kirli çamaşırlarınızı taşıyabiliyor.

Boston Dynamics Spot Yeni Özelliklere Kavuştu!

Boston Dynamics geçtiğimiz günlerde Spot'un robotik kol mekanizması ile neler yapabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı. Kol, robotun önüne monte ediliyor ve delik kazmaktan çizim yapmaya kadar pek çok farklı amaca hizmet ediyor. Nasıl mı? İşte şu şekilde:

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Boston Dynamics, "Spot'un artık bacaklara ve kameralara ek olarak bir kolu var ve bu sayede mobil manipülasyon yapabiliyor. Nesneleri buluyor, çöpe atabiliyor, oturma odasını toplayabiliyor, kapıları açabiliyor, anahtarları ve vidaları çalıştırıp bahçenize bakabiliyor. Ayrıca genellikle eğleniyor." dedi.

Her yeni Spot videosu ile birlikte robotun nasıl bir gelişim sürecinden geçtiğine yakından tanıklık edebiliyoruz. Hatta artık üç Spot bir araya gelip ip atlayabiliyor. İki tanesi gerçekten başarılı bir senkronizasyon ile ipi çevirirken, ortadaki ise aynı senkronizasyon seviyesinde atlıyor.

Şu aşamada yalnızca ticari kullanıma sunulan Spot, temel olarak bir denetleyici ve LiDAR sistemi ile birlikte geliyor. Ayrıca isteğe bağlı olmak üzere çeşitli ek bileşenleri de robotun üzerinde konfigüre edebiliyorsunuz. Ayrıca şirket, Spot'un otonom denetim ve veri toplama seviyesini artırmak konusunda da kararlı olduklarını vurguluyor.

Bu arada, bunlardan bir tanesini almak için 74.500 dolar ödemeniz gerekiyor. Biraz fazla gibi gözükebilir anck evet, ip atlayabiliyorlar.

Peki siz Boston Dynamics tarafından geliştirilen bu robot ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce robotlar yakın gelecekte hayatımızın en önemli parçası haline gelebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.