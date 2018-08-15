Boykot Sonrası Alınabilecek En İyi Yerli Telefonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günkü konuşmasında ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını belirtmişti. Biz de sizler için günümüzde yerli markalardan alabileceğiniz en iyi telefonları sıraladık.

Son zamanlarda artan döviz kuru hiç şüphesiz direkt olarak elektronik ürünlerine yansıyor. Fakat ABD menşeli bu ürünleri boykot etmek için çağrıda bulunan ve ülkemizde farklı seçenekler de olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” ifadesini kullanmıştı.

Ülkemizde Vestel Venus, Casper Via gibi pek çok marka bulunuyor ancak Türk şirketleri tarafından üretilen en iyi üç model şu şekilde sıralanmış durumda:

Casper VIA A3 Plus

6.2” FHD+ Incell IPS ekrana sahip olan cihaz MediaTek'in Helio P60 yonga setinden gücünü alıyor. 6GB RAM ve microSD kart destekli 64GB dahili hafızayı barındıran A3 Plus'ın 16+5 MP LED flaşlı arka kamerası ve tek 16MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca cihazın 3000 mAh bataryaya 2699 TL satış fiyatına sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Vestel Venüs Z20

5.65 inç Incell Full HD Plus ekran ile gelen Z20'de sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 yonga seti yer alıyor. 4GB RAM ve 64GB dahili hafızaya sahip olan cihazın arka tarafında 16MP+5MP kamera kurulumu bulunuyorken selfie tarafında ise tek 8MP'lik kameranın olduğu görülüyor. 3400 mAh bataryayı barındıran cihazın 2499 TL fiyat etiketi bulunuyor.

General Mobile GM8

5.7 inç HD IPS Incell LCD ekrana sahip GM8'in Snapdragon 435 yonga setinden gücünü aldığı görülüyor. 4GB RAM ve 64GB dahili depolamayla gelen cihazda 3075 mAh batarya bulunuyor. Arkada ve önde tek 13MP'lik kamera çözünürlüğünü barındıran telefonun 1299 TL fiyatıyla raflardaki yerini aldığını belirtmek lazım.

Bu üç telefon arasından sizin favoriniz hangisi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!