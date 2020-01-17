Böyle Bir Kontakt Lens, Bilim Kurgu Filmlerinde Bile Yok

14.000 ppi ekrana sahip olması hedeflenen kontakt lensin ilk örneği CES 2020’de tanıtıldı.

Gözlükler, kontaklar veya oküler implantlarda kullanılabilecek olan bu teknoloji, şu anda tedavisi mümkün olamayan bozukluklar için bir umut ışığı niteliğinde.

Yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olan kontakt lens, kullanıcılara çevreleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan artırılmış gerçeklik HUD'si sağlamak için teknolojilerin birleşimi kullanılarak tasarlandı.

CES 2020’de tanıtılan ilk örnek, yeşil renkli monokrom bir ekrana sahip ve oldukça büyük bir bataryaya ve harici işlemciye bağlanarak çalıştırılıyor. Mojo Vision, yeni ürünün halka hazır olduğunda tamamen kablosuz hale geleceğini hedeflediğini bildirdi. YouTube platformunda bir tanıtım videosu yayınlanan lensin satışa sunulmaya hazır hale geldiğinde, 14.000 ppi ekrana, görüntü sensörüne, radyoya ve hareket sensörüne sahip olması bekleniyor.

Yeni Lens Görme Sorunları Olanlara Umut Işığı Olacak

Mojo Vision, yeni kontakt lensin maküler dejenerasyon gibi görme sorunları olanlara, yakınlaştırarak veya nesnelerin vurgulanan katmanlarını üreterek çevrelerindeki ortamı görmelerine yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Ayrıca bisiklet veya seyahat sırasında mesafeleri, hızı ve diğer bilgileri hesaplamak ve görüntülemek için programlanabileceğini belirtiyor. Her iki durum da karmaşık bir yapay zekâ gerektiriyor.

İleri teknoloji projelerinde, geliştirilen ürün her zaman istenilen sonucu veremeyebiliyor ve proje halka sunulmadan sonlandırılabiliyor. Şu an için gelişim aşamasında olan ve 100 milyon doların üzerinde bir harcama yapıldığı belirtilen projenin halka sunulup sunulmayacağı merakla bekleniyor.