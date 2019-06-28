Boynuz Kulağı Geçti: Mozilla Firefox’un Android Sürümü 2 Kat Daha Hızlı

Google Chrome’dan sonra en fazla kullanılan tarayıcılardan birisi olarak bilinen Mozilla, kısa bir süre önce Firefox Preview tarayıcısını tanıtmıştı. Google Play Store’a yüklenen bu tarayıcı, kullanıcılardan genel olarak yüksek bir puan aldı. İşte haberimizin detayları.

Her ne kadar güvenlik ve gizlilik internet dünyası için büyük bir öneme sahip olsa bile, hız da ayrı değer verilen konular arasında. Firefox’un Android için tasarlamış olduğu yeni tarayıcı, normal Mozilla Firefox tarayıcısından 2 kat daha hızlı. Bu bile çok daha kullanışlı bir internet deneyimi sunmaya yetiyor.

Mozilla Firefox Preview yeni özellikler kazandı

Mevcut araca göre daha iyi performans sergileyen Firefox, yazılımcılar tarafından da beğenildi. Firefox yeni tarayıcısı, masaüstü sürüm için geliştirilen “GeckoView” motorundan yaralanıyor. Ancak şirket açıklamasında, Google'dan tamamen bağımsız olarak kullanılabildiği için gizliliğin daha çok ön planda olduğunu söyledi.

Android için geliştirilen bu yeni sürümde, en çok dikkat çeken yönlerden birisi koleksiyonlar özelliği oluyor. İnternet sitelerini koleksiyonlar haline getirebildiğiniz için tekrar tekrar aynı sitelere girmek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca Mozilla Firefox, karanlık mod özelliği ile kullanıcılarına büyük bir tasarruf sağlıyor.

Şirket şu an için bu sürümü geri bildirim almak için kullanıyor. Muhtemelen yakın bir zamanda asıl sürümü kullanmaya başlayabilirsiniz. İnternet tarayıcılarını hızlı ve güvenilir buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.