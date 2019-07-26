Boyutlarıyla Akıllara Durgunluk Veren Dinazor Fosili

Bizlerden önce yaşayan devasa türler içerisinde dinozorların yeri biraz farklı. Her birisinin tonlarca cüssesi var ve bazıları korkunç derecede vahşi. Fransa'da bulunan bir fosil ise şaşkınlık uyandırdı. İşte haberimizin detayları.

Evrende yaşamın olduğu bilinen tek gezegen Dünya. Her ne kadar Dünyanın sadece insanlar için var olduğu zannedilse bile aslında bizlerden önce daha büyük canlılar yaşıyordu. Fransa'da bulunan 2 metre boyundaki devasa uyluk kemiği 500 kilogram ağırlığa sahip. 140 milyon yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen bu kemiğin en büyük otçul dinozor türlerinden birisine ait olduğu söyleniyor.

Dinazor kemikleri müzede toplanacak

Dinozor iskeletleri genellikle bulunduğu bölgenin müzesine teslim ediliyor. Aynı kazı alanında leğen kemiği de bulundu ve müzeye teslim edildi. Tüm bu parçalar birleştirilerek dinozorun yeniden görünüm kazanması sağlanacak. Kazılar büyük bir hassasiyetle devam ediyor.

Fransa’nın Charente bölgesi, fosiller açısından Avrupa'nın en zengin bölgelerinden birisi. Araştırmacılar genellikle bu taraflara yoğunlaşıyor ve çok farklı fosiller buluyor. Bölgede bugüne kadar yaklaşık olarak 7500 farklı kemik bulundu. Elbette bu kemiklerin tamamı birleştirilemedi.

Bizlerden daha önce Dünyada yaşayan dinazorlar, en çok merak edilen hayvanlar arasında yer alıyor. Bu çalışmalar dinazorlar ile ilgili daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak. Peki sizce de dinazor türünün bütün özelliklerini tam olarak ortaya çıkarabilecek miyiz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.