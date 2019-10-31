Boyutu ile Dikkat Çeken Dji Mavic Mini Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Dji, yeni drone modelini duyurdu. Dji Mavic Mini modeli tasarımı ile öne çıkıyor ve özellikle YouTuber'ların kalbini kazanacak gibi görünüyor. Gelin hep beraber Dji Mavic Mini modelinin tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Dji Mavic Mini, Dji'ın katlanabilen drone serisinin bir parçası. Şirketin en küçük ve en hafif drone'u olan Mavic Mini, 30 fps'de 2.7K video çekimi veya 60 fps'de 1080p video çekimi yapabiliyor. Cihaz üzerinde barındırdığı 1/2.3 inçlik sensör ile 12 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

Dji Mavic Mini 30 dakikalık bir uçuş süresi sunuyor ve 4 kilometre menzile sahip. Cihazda bulunan GPS sensörü sayesinde cihazın konumu kolayca tespit edilebiliyor. Cihazı kullanmanın oldukça basit olduğunu söyleyen şirket, Mavic Mini'nin ileri seviye kullanım tecrübesi gerektirmediğini açıkladı.

11 Kasım'da ön siparişe çıkacak olan Mavic Mini'nin başlangıç satış fiyatı 399 dolar. Drone'nun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.