Bozuk Para Saymaktan Sıkılan Market Çalışanı Uygulama Geliştirdi

Markette gün içinde ve iş çıkışında bozuk para saymaktan sıkılan market çalışanı İsmail Sabih Ay, bu duruma bir çare bulmak için mobil uygulama geliştirdi.

'Bozuk Para Hesapla'

Mobil uygulamanın geliştiricisi İsmail Sabih Ay ’’Markette her gün iş başında ve iş çıkışında bozuk paraları tek tek saymak zorunda kalıyoruz. Bu da yarım saat ya da bir saat gibi vakit kaybına neden oluyordu. Hesaplaması toplaması bayağı uğraştırıyordu. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşündüm. Aklıma yazılım geldi ve işi yazılıma döktüm. ’Bozuk Para Hesapla’ uygulamasını yaptık." dedi.

Söz konusu uygulama ile birlikte bu sürecin yaklaşık bir dakika gibi kısa bir süreye indiğini açıklayan Ay, uygulamanın nasıl çalıştığını da açıkladı.

"Uygulama şöyle çalışıyor: 1 TL’yi tartıyoruz gramını ilgili bölüme giriyoruz. Her para (5-10-25-50 kuruş) için aynısı yapıyoruz. Bu paraların hepsine girdiğimizde hesapla butonuna basıyoruz. Uygulama adetlerini, gramını ve toplam miktarını gösteriyor. Bu şekilde yani yarım saat ya da 1 saatlik işi 1 dakikaya sığdırabiliyoruz.’’ diyen Ay, bu uygulamanın dünya genelinde bir örneğinin olmadığını belirtti.

Yurt dışındaki madeni paraların ağırlıklarının farklı olduğunu belirten İsmail Sabih Ay, uygulamanın bu nedenle yalnızca Türkiye içerisinde kullanıma sunulduğunu belirtti. Bununla birlikte yurt dışı için çalışmaların sürdürüldüğünü de vurguladı.