Brave Arama Motoru Satın Aldı: Google'a Rakip Olacak

Brave arama motoru satın aldı. Şirket, Hubert Burda Media'nın Cliqz'inde daha önce gizlilik ve tarayıcıdan sorumlu ekibin geliştirdiği arama motoru Tailcat'i satın aldığını duyurdu. Brave Search'ün temeli Tailcat olacak. Brave Search ve Brave Browser, sektörün sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 92 pazar payına sahip olan Google Chrome ve Google Arama'nın gizlilik odaklı ilk bağımsız alternatifi olacak.

Brave Arama Motoru Neler Sunacak?

Brave, konu hakkındaki açıklamasına yer verdiği blog yazısında Tailcat'i insanların beklediği kaliteyi mahremiyetten ödün vermeden sunabilecek bir arama motoru olduğunu ve tamamen bağımsız bir dizinin üzerinde geliştirildiğini belirtti. Bu arama motoru, şirketin ifadelerine göre arama sonuçların iyileştirmek için IP adresini toplamıyor veya kişisel tanımlama amacıyla bilgi toplama yoluna başvurmuyor.

Brave Browser, 2021'de eşi ve benzeri görülmemiş bir yol katetti. Aylık 25 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan tarayıcı, Brave'e göre WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını içeren yeni gizlilik politikasını duyurmasının hemen ardından gizlilik odaklı mesajlaşma platformu Signal'e yapılan geçişi yansıtmıştı.

Gizliliğin odak merkezinde olduğunu belirten şirket, Brave Search'ün şu ilkelere göre geliştirildiğini ifade etti:

Brave Arama, kullanıcıları izlemez ve kullanıcı profili oluşturmaz.

Kullanıcı önceliklidir. Öncelikli olarak kullanıcıya hizmet eder, reklamcılık sektörüne değil.

Kullanıcıya seçenek sunar. Kullanıcı, reklamsız ve reklamlı olmak üzere iki seçenekten birini seçebilir.

Bağımsızdır. Arama motorunu iyileştirmek için topluluğun anonim katkılarına güvenilecek. Bu yenilikten önce kaliteli sonuçlar oluşturmak için tüm interneti sürekli olarak taramak uzun yıllar ve on milyarlarca dolar alan Big Tech şirketleri tarafından elde ediliyordu.

Şeffaftır. Sonuçları saptırmak için gizli yönteme başvurulmayacak veya algoritma kullanılmayacak. Çeşitliliği sağlamak ve sansürü önlemek için birden fazla açık sıralama modeli kullanılacak.

Tarayıcı ve arama motoru arasında Google'ın yaptığı gibi bir entegrasyon olmayacak.

Açık kaynaklı olacak. Brave, diğer arama motorlarının da gelişmesine yardımcı olmak ve onlara bu alanda olanak tanımak istiyor.

Brave Search'ü test etmek isteyen internet kullanıcıları, Brave'in arama sayfasını ziyaret edebilir. Yeni arama motorunun test aşamasından ne zaman çıkacağı ve kullanıcılar ile buluşturulacağı bilinmiyor fakat şirket görünüşe bakılırsa çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak ve kullanıcılara güvenli ve gizliliğe saygılı bir arama motoru sunmak istiyor.