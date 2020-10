Brave New World İptal Edildi!

NBCUniversal'ın yeni yayın hizmeti Peacock, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Brave New World'ün (Cesur Yeni Dünya) ikinci sezonunun gelmeyeceğini duyurdu ancak Universal Cable Productions geçtiğimiz günlerde dizinin satılacağını açıklamıştı. Dizinin tamamen bittiğini söylemek bu nedenle pek doğru olmayacaktır. Dizinin İngiltere'de Sky One'da, ağustos ayında Amazon Prime Video'da yayımlandığı göz önünde bulundurulduğunda dizinin kendisine yeni bir yuva bulacağına dair görüşler daha doğru gelmeye başlayabilir.

Brave New World 2. Sezon Olacak mı?

Peacock, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Brave New World'ün ikinci sezonu olmayacak. David Wiener düşündürücü bir uyarlama yarattı. Bu dünyayı sinematik evrene getiren oyuncu kadrosuna ve ekibine minnettarız. David ile gelecekte daha fazla hikaye anlatmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Peacock'un yaptığı açıklamaya göre dizinin ikinci sezonu gelmeyecek ancak girişte de bahsedildiği gibi dizinin devam etme ihtimali hala bulunuyor.

Aldous Huxley'in aynı isimli romanına dayanan dizi "görünüşte" ütopik bir toplum olan New London'ın (Yeni Londra) mahremiyet, tek eşlilik, aile ve para gibi faktörleri yasa dışı ilan ettiği yüzyıllar sonrasındaki dünyada geçiyor. New London vatandaşları, zeka ve beceri gibi etkenler dikkate alınarak sınıflara ayrılmış durumda. Olaylar örgüsü ise Bernard Marx (Harry Lloyd) ve Lenina Crowne'nin (Jessica Brown Findlay) Vahşiler Diyarı'na seyahat etmesi ve orada vahşilerin saldırısına uğramasıyla başlıyor.

İki New London vatandaşının yolu ütopik dünyanın dışında kalan bölgede "vahşi" olarak nitelendirilen ilkel insan John (Alden Ehrenreich) ile kesişiyor ancak John diğer vahşilerden farklı olarak ikiliyi kurtarmaya çalışıyor. John tarafından kurtarılan Lennia Crowne ve Bernard Marx, John'u da alarak New London'a dönmeye çalışıyor. Bu yolculuk, New London'ın sözde mükemmelliğini değiştirecek olaylar dizisinin başlamasına neden oluyor.

Brave New World ilk olarak 2020 yılının temmuz ayında yayımlanmıştı. Dizinin birinci sezonunun finali, John'un New London'daki alt sınıfları bir tür ayaklanmaya teşvik etmesi ile başlamıştı. Dizinin ilk sezonunun kadrosunda ise Frannie Crowne rolünde Kylie Bunbury, Henry Foster rolünde Sen Mitsuji , CJack 60 rolünde Joseph Morgan, Mustafa Mond rolünde Nina Sosanya, Linda rolünde Demi Moore yer almıştı.