Brave Search'e Özet Bilgi Sunan Yapay Zeka Ekleniyor

Güvenliğe odaklanan web tarayıcısı Brave'in geliştiricileri, Google ve Bing ile rekabet etmek için kendi arama motorlarını 2021 yılında kullanıma sunmuştu. Yakın zamanda herkes için kullanıma açılan Brave Search, artık Bing ve You.com gibi bir yapay zekadan destek alacak.

Adından da anlaşılacağı gibi Summarizer yani "Özetleyici", kullanıcının aradığı konuyla ilgili birden fazla kaynaktan yola çıkarak kısa bir özet oluşturmak için yapay zeka kullanıyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan yanıt, web sonuçlarının hemen üzerinde görüntüleniyor ve ayrıca kaynaklar hakkında bilgi içeriyor.

Arama Motorlarının Yapay Zekaya Olan İlgisi Artıyorr

Ancak Microsoft Bing gibi rakipler, ChatGPT entegrasyonu için çalışırken, Brave Search OpenAI'nın GPT teknolojisini seçmedi. Bunun yerine çeşitli LLM yani büyük dil modelleri kullanıldı.

Yapay zeka tarafından oluşturulan özetin yanı sıra, Brave Search, haber makaleleri için sadece anahtar kelimeleri değil, ilgili cümleleri de vurguluyor. Brave Search'ün arama başına 22 milyon sorgusu olduğunu belirten Brave'ın arama başkanı Josep M. Pujol, Summarizer özelliğinin kaynaklarıyla ilgili şeffaf olduğunu ve diğer yapay zeka sohbet araçlarının yaptığı gibi "uydurma yanıtlar" sağlamadığını belirtti.

Brave Browser ile birlikte gelen Brave Search'e erişmek için, herhangi bir web tarayıcısından search.brave.com web sitesine girmeniz yeterlidir.