Brave Tarayıcısı Sansür Sorununa Çözüm Getiriyor!

Brave tarayıcısı sansürü ortadan kaldıracak yeni bir protokolü tarayıcı ile uyumlu hale getirmek için çalışmalarına başladığını duyurdu. Web tarayıcısının açıklamasından sonra internetin çalışma biçimini tamamen değiştirmeyi amaçlayan InterPlanetary File System ile entegrasyonlu ilk tarayıcı haline gelmesi beklenmeye başlandı.

Brave Tarayıcısı Sansür İçin Harekete Geçti

Brave’in blog yazısında “Brave ekibi son birkaç aydır Brave’e InterPlanetary File System (IPFS) protokolünü eklemek için Protocol Labs ile çalışıyor. Bu, web tarayıcılarının geçmişteki entegrasyonlarına göre ilk derinlemesine entegrasyondur ifadelerine yer verildi ve şu şekilde devam edildi:

“IPFS, içerik oluşturucularının içeriği yüksek bant genişliği maliyeti olmadan dağıtmasına yardımcı olurken aynı zamanda veri tekilleştirme ve çoğaltmadan faydalanan bir teknolojidir. Coğrafi olarak dağıtılan bir ağ zincirinden yararlanarak IPFS üzerinden içerik yüklemenin performansa bazı katkıları vardır. Daha önce görüntülenen içeriğe IPFS ile çevrim dışı olarak da erişilebilir! IPFS ağı, Wikipedia gibi sansür uygulanan web sitelerindeki içeriklere bile erişim imkânı sağlar. IPFS, Brave masaüstü kullanıcılarının Content Identifier (CID) sayesinde içerik indirmelerine de olanak sağlar.”

Yeni protokolün en büyük avantajı şüphesiz ki içerik oluşturucusunun önünde daha düşük sunucu maliyeti olmasıdır. Ayrıca bu protokolü öne çıkaran nokta, sansür uygulanan içeriklere dahi erişim olanağı sağlamasıdır.

Şu anda aylık 24 milyon aktif kullanıcısı bulunan Brave, 2018 yılından bu yana protokol üzerinde çalışan IPFS’nin ilk destekçilerinden biri oldu. Brave’in bugün yayımlanan 1.19 sürümü ile kullanıcılar URI’leri çözerek IPFS içeriklerine doğrudan erişebilecek.

Brave CTO’su Brian Bondy, konu ile ilgili açıklamasında, “IPFS kullanıcılara merkezi sunucular sorununa bir çözüm sunuyor. İçeriği milyonlarca kullanıcıya sorunsuz bir şekilde sunma imkânı tanıyor” sözlerini kullandı.

IPFS projesinin yöneticisi Molly Mackinlay, IPFS’nin coğrafi sansürlerin üstesinden gelebileceğini söyledi. Mackinlay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün dünyanın dört bir yanındaki web kullanıcısı, çeşitli web sitesine (örneğin Tayland’daki Wikipedia’nın bazı kısımlarına uygulanan erişim kısıtlaması, Türkiye’de 100.000’den fazla engellenmiş web sitesi ve Çin’deki COVID-19 hakkındaki kritik bilgiler içeren web siteleri) erişemiyor. Şimdi ise internet bağlantısı olan herkes bu kritik bilgilere Brave’e eklenecek IPFS protokolü sayesinde erişebilir” şeklinde konuştu.