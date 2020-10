Brawlhalla'ya The Walking Dead Karakterleri Ekleniyor

Yayıncı Ubisoft ve geliştirici Blue Mammoth Games, Brawlhalla'ya The Walking karakterlerinin ekleneceğini duyurdu. Popüler video oyununa uzun bir zamandan beri AMC'de yayımlanan The Walking Dead dizisinden çok tanıdık yüzler geliyor. Peki, The Walking Dead'deki hangi karakterler Brawlhalla'ya geliyor? İşte video oyununa eklenecek olan karakterler ile ilgili oyuncuların merak ettiği tüm ayrıntılar!

Brawlhalla'ya The Walking Dead Karakterleri Geliyor

Geliştirici Blue Mammoth Games'in ücretsiz olarak oynanabilen video oyunu Brawlhalla, 2014 yılından bu yana büyümeye hız kesmeden devam etti ve şu anda oyun sektörünün en popüler isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Oyunun büyümesinin en önemli nedenlerinden biri, video oyununa birbirinden çeşitli televizyon şovlarından, filmlerden, dizilerden ve video oyunlarından karakterler gelmesi oldu.

Oyuna gelecek bir sonraki karakterlerin yıllardır AMC dizisinde yayımlanan ve yakın bir zamanda seyircilerine veda edecek olan The Walking Dead dizisindeki karakterler olduğu ile ilgili ortaya bir dizi iddia atılmıştı ve bu iddialar doğrultusunda oyuncuların kafasında "Brawlhalla'ya The Walking Dead karakterleri gelecek mi?" gibi sorular meydana gelmişti. Blue Mammoth Games ve Ubisoft tarafından yapılan açıklamalarla beraber söylentiler tamamen doğrulandı. Brawlhalla'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan görüntülere göre The Walking Dead dizisinden gelecek karakterler de belli oldu.

Brawlhalla isimli video oyununa yeni gelecek karakterlerin The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Andrew Lincoln'un canlandırdığı Rick Grimes, Norman Reedus'un canlandırdığı Daryl Dixon ve Danai Gurira'nın canlandırdığı Michonne olması bekleniyor. Oyunun resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette ayrca oyuna gelecek karakter güncellemelerinin 14 Ekim Çarşamba günü geleceği duyuruldu.

Yeni güncelleme, Ubisoft tarafından paylaşılan bilgilere göre The Walking Dead'in üçüncü ve dördüncü sezonlarındaki hapishanenin esas alındığı bir harita ile birlikte gelecek ve güncelleme ile beraber oyunda karakterlerin silahlarına da yer verilecek. Güncelleme ek olarak yürüyen ölülere (aylaklara) karşı sonsuz bir hayatta kalma modunu da içerecek.