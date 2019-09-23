Breaking Bad Filminden Jesse Pinkman'lı Yeni Fragman Geldi

Breaking Bad hayranları içinde Netflix tarafından yayınlanacak olan El Camino: A Breaking Bad Movie filmini duymayan kalmamıştır. Yakın zamanda seyircilerin karşısına çıkacak olan filmden ilk fragman geçtiğimiz aylarda gelmişti. Son olarak ise filmin yayınlanmasına az bir zaman kala Jesse Pinkman’ın yer aldığı yeni fragmanı izleme şansı yakaladık.

Dün gece 71. Emmy Ödülleri’nde Breaking Bad filmi için yeni bir fragman yayınlandı. Bu yeni fragmanda Aaron Paul tarafından canlandırılan Jesse Pinkman karakterini, Walter White’ı bıraktıktan sonra özgürlüğüne doğru araba sürerken bıraktığımız yerden izlemeye başlıyoruz.

Fragmanda Jesse’yi gergin bir şekilde arabasında radyo yayını dinlerken görüyoruz. Jesse’nin radyoda dinlediği yayındaki konuşmada dizinin finalindeki katliamdan bahsediliyor. Olay yerinde dokuz erkek kurbanın cesetlerine ulaşılırken bir kişinin de kaçtığı söyleniyor. Polis bu kaçan kişi hakkında bilgisi olanların acilen emniyete başvurmaları gerektiğini söylüyor.

El Camino: A Breaking Bad Movie, 11 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak. Ayrıca film, 11-13 Ekim tarihleri arası üç günlük kısa bir süre için bazı sinemalarda da gösterime girecek. ABD'de 60'ın üzerinde sinemada vizyona girecek olan film Türkiye'de ise Netflix'te izlenebilecek.