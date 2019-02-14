Breaking Bad Filmine Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Efsane dizi Breaking Bad’in beyaz perdeye uyarlanacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Vince Gilligan imzasını taşıyacak filmin, Netflix ve AMC’de yayınlanacağı belirtiliyor.

Walter White, nam-ı diğer Heisenberg ve Jesse Pinkman gibi kült karakterleri hayatımıza sokan Breaking Bad, tam beş sezon boyunca izleyicilerin vazgeçilmez dizilerinden bir tanesi olmuştu.

Efsane seri, lisede sıradan bir kimya öğretmeniyken yakalandığı akciğer kanseri ile hayatı değişen Walter White’ın (Bryan Cranston) hikayesini anlatıyor.

İkonik dizinin yaratıcısı Vince Gilligan’ın, Breaking Bad’e dayanan iki saatlik bir film projesi üzerinde çalıştığınızı biliyoruz. Fakat filmin Better Call Saul gibi spin-off tarzında mı olacağını ya da Breaking Bad’in yıldızlarından birisinin filmde yer alıp almayacağını henüz bilmiyoruz.

Deadline, filmin hem AMC’de hem de Netflix’te yayınlanacağını yazdı. 5 sezon süren orijinal seri, New Mexico’daki Albuquerque stüdyolarında üretilmişti. Daha önceki raporlar, filmin “kaçırılmış bir adamın özgürlük arayışını anlatacağı yönündeydi. Kesin bir şey yok; ancak bahsedilen karakterin Aaron Paul’un hayat verdiği Jesse Pinkman olduğu tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Bryan Cranston ve Paul projede yer alıp almayacaklarına dair kesin bir açıklama yapmadılar. Beklentiler, Cranston’ın canlandırdığı Walter White karakterinin flashback’lerle filmin bir parçası yapılacağı yönünde.

İlerleyen dönemde Breaking Bad filmine dair daha fazla bilgiye sahip olacağımızı tahmin ediyoruz. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin!