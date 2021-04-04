Ünlü Biyologdan Dev İddia: COVID-19 Laboratuvarda Yapıldı

Ünlü biyolog Bret Weinstein'dan COVID-19 laboratuvar yapımı açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren biyoloji araştırmacısı, Koronavirüse yol açan hastalığın laboratuvarda geldiğini söyledi. Weinstein ayrıca sağlık uzmanlarının kamuoyuna peri masalı anlattığını aktarıyor.

Dünyaca ünlü biyologlardan biri olan Bret Weinstein, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarıyla çok konuşulacak. The Hill'e konuşan Weinstein, COVID-19'un özel bir laboratuvarda yaratıldığına inandığını ve bilim adamlarının doğada ortaya çıkan virüs hakkında "peri masalları" anlattıklarını söyledi.

Bret Weinstein'dan COVID-19 laboratuvar yapımı açıklaması

Princeton Üniversitesi James Madison Programı dahilinde misafir araştırmacı olan Bret Weinstein, kanıtların bir laboratuvar sızıntısı olasılığına işaret ettiğini ve bu hipotezin araştırmayı hak ettiğini dile getirdi.

Washington'daki Evergreen Eyalet Koleji'nde eski bir biyoloji profesörü olan Weinstein, "Geçtiğimiz süreçten bu yana Dr. (Anthony) Fauci'nin de dahil olduğu, virüsün doğrudan doğada ortaya çıkabileceği konusunda peri masalları anlatılıyor" şeklinde konuştu.

Ünlü biyologu bu sözleri, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) eski müdürünü destekler nitelikte. Eski CDC yöneticisi Robert Redfield CNN'e verdiği demeçte, "Bakış açısına göre değişir. Wuhan'daki bu patojenin en olası etiyolojisi bir laboratuvar olmalı" demişti.

ABD Başkanı Biden'ın tıbbi danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Fauci, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Redfield'ın yorumlarını ele aldı.

Fauci eski yöneticinin haksız olmadığını ima ederek, "Dr. Redfield, bir olasılık hakkında şahsi fikirlerinden bahsediyor. Ancak başka alternatifler de var, çoğu insanın sahip olduğu onlarca iddia var" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yol açan SARS-CoV-2 virüsü yaklaşık iki yıl önce ilk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde tespit edildi. Weinstein, ana bilim topluluğunun virüsün doğal yoldan ortaya çıktığına dair kanıt bulmak için baskı hissettiğine inandığını söyledi.

DSÖ'den laboratuvar yapımı virüs iddialarına yanıt

Dünya Sağlık Örgütünde görevli bir grup bilim insanı, geçtiğimiz aylarda koronavirüsün kaynağını ortaya çıkarmak için Çin'e gitmişti. Ekip, yaklaşık olarak 1 ay boyunca birtakım incelemeler gerçekleştirmişti.

DSÖ raporunda, Koronavirüs ile yarasalardaki virüs arasında farklı bir hayvanın aktarım yapmış olduğu belirtildi. COVID-19'un bir laboratuvar sızıntısı sonucunda ortaya çıkma ihtimalinin oldukça düşük bir ihtimal olduğu açıklandı.

Pangolinlerde koronavirüse çok benzeyen virüsler yer alıyor. Vizon ve kedilerin de COVID-19 taşıyıcısı olabilecekleri belirtildi. Virüsün insandan insana solunum yolu enfeksiyonu olarak başlama ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.