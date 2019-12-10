Brezilya'da 2 Milyar Liralık Bitcoin Vurgunu

Brezilya’da polis, insanları Bitcoin yatırımı vaadiyle kandırarak, 1.5 milyon Brezilya Reali yani yaklaşık 2 milyar Türk Lirası dolandıran çeteyi çökertti. Parana Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin dolandırıcılık çetesini çökerttikleri ve şüphelileri gözaltına aldıkları dile getirildi.

Polis, dört ay süren inceleme boyunca Parana, Bahia, Minas Gerais, Maranhao ve Amapa eyaletlerinde yaklaşık 500 kişiyi takip ettiklerini aktarırken, 5 bin kadar Brezilya vatandaşını dolandıran çetenin, gözaltı işlemlerine kadar faaliyetlerini sürdüğü söylendi.

Çetenin çalışma mantığı ise oldukça basitti: Bitcoin’e yatırım yapmaya ikna ettikleri insanların paralarını aldıktan sonra, kişilere yatırdıkları paraları en erken altı ay sonra çekebilecekleri söyleniyordu. Geçen altı ayın sonrasında çıkış yapmak isteyenlerin paraları ise başka bahanelerle geri verilmiyor ve milyonlarca liralık işleme böylece el koyulmuş oluyordu.

Bitcoin çetesinin ağına düşen bir mağdur, kendisine günlük yüzde 3 ila 4 kâr etme sözü verildiği için parasını buraya yatırdığını anlattı.

Brezilya geçtiğimiz günlerde de Bitcoin dolandırıcılığı ile gündeme gelmişti. Mayıs ayında çökertilen bir başka çetçe, toplamda 55,000 farklı kişiden topladığı 200 milyon dolar ile ortadan kaybolmuştu. Polis yaptığı operasyonla suçluları yakalamış ve paranın bir kısmını sahiplerine iade etmişti.