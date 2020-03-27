Brezilya Devlet Başkanı Koronavirüsü Hafife Almayı Sürdürüyor

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Yeni tip koronavirüs (COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi. Binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı çoğu ülke tedbir aldı. İnsanlar için hayati bir tehlikeye sahip olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’dan ise ilginç bir açıklama geldi.

"Brezilyalılara Hiçbir Zaman Hiçbir Şey Olmaz"

Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki Başkanlık Sarayı önünde yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro, Brezilyalıların araştırılması gerektiğini belirtti. Brezilyalılara hiçbir zaman hiçbir şey olmayacağını vurgulayan Bolsonaro, “Asla bir şey kapmazlar. Kanalizasyona atlayan bazı adamlar görüyorsunuz, dışarı çıkıyor, dalış yapıyor, değil mi? Ve ona hiçbir şey olmuyor” şeklinde konuştu.

Bilimsel araştırmalara atıfta bulunmak yerine kendi düşüncesini söyleyen Bolsonaro, “Bence Brezilya’da zaten çok sayıda insana bulaşmış olması bile mümkün, birkaç hafta ya da ay önce, (Brezilyalılarda) virüsün çoğalmasına engel olacak antikorlar zaten var” ifadelerini kullandı. Bolsonaro, daha önce yeni tip koronavirüs’ün (COVID-19) basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı olduğunu ifade etmişti.

Brezilya’da Son Durum

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre Brezilya’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti. 2985 kişinin ise yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.