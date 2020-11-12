Brezilya'da Askıya Alınan Koronavirüs Aşısının Türkiye'deki Denemeleri Devam Edecek

Brezilya’da askıya alınan koronavirüs aşısının Türkiye’deki denemeleri devam edeceği açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

CoronaVac Koronavirüs Aşısının Türkiye’deki Denemeleri Devam Edecek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Çin merkezli ilaç firması Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" isimli COVID-19 aşı adayının denemelerinin Brezilya’da geçici olarak askıya alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre koronavirüs aşısının Türkiye’deki denemeleri devam edecek.

Prof. Dr. Serhat Ünal, Brezilya'da insanlar üzerinde denenen yeni tip koronavirüs aşı adayının deneylerinin geçici olarak askıya alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ünal, "Sinovac firmasından, bu yan etkinin aşıyla hiçbir ilgisinin olmadığı kararı resmen elimize ulaştıktan sonra yeniden güvenlik komitemizden, Türkiye'de de aşının durdurmaya gerek olmadığı kararı geldi. Bugün öğleden sonra dün sabah kaldığımız yerden itibaren aşılamalarımızı yapmaya başladık" dedi.

Aşı adayının faz-3 çalışmasının yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Ünal, dün Brezilya'da bir gönüllüde yan etkinin meydana gelmesi nedeniyle aşı çalışmalarının durdurulduğu haberinin geldiğini ifade etti. Ülkemizde de dün itibarıyla aşı uygulamayı durdurduklarını ifade eden Prof. Dr. Ünal, söz konusu durumu komiteye haber verdiklerini ve meydana gelen olayı takip etmeye başladıklarını söyledi.

Bugün Brezilya'daki olayla ilgili bilgi sahibi olduklarını açıklayan Prof. Dr. Serhat Ünal, "Bu kişi 32 yaşında bir erkek hasta. İkinci doz yapıldıktan 24 gün sonra aşırı dozda ilaç kullanmak suretiyle intihar vakası... Yani aşıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir şey" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Serhat Ünal, "Sinovac firmasından, bu yan etkinin aşıyla hiçbir ilgisinin olmadığı kararı resmen elimize ulaştıktan sonra yeniden güvenlik komitemizden, Türkiye'de de aşının durdurmaya gerek olmadığı kararı geldi. Bugün öğleden sonra dün sabah kaldığımız yerden itibaren aşılamalarımızı yapmaya başladık. Şu anda endişeye mahal bir durum yoktur. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da önemli bir yan etki yok" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Öyle gözüküyor ki aralık sonuna doğru en azından bu iki aşı ve Amerika'da devam eden Moderna diye bir aşı var. En azından bu 3'ü bizim bilebildiğimiz kadarıyla başka aşılar da var ruhsatlarını alıp erken üretimle dünya ülkelerinde yapılmaya başlanacak gibi duruyor. İnşallah ülkemiz de bu erken erişim programından yararlanmış olur.”

Türkiye'de 23 merkezde aşıyla ilgili gönüllü alımının devam ettiğini belirten Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, "Şimdiye kadar 570 civarında gönüllüyü aşıladık. En çok doz yapan merkezler, İzmir Tepecik Hastanesi, Dicle Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi. Gönüllü alma halihazırda devam ediyor. Kısmi durdurma sonrasında dün ve bugün ikinci doz aşıları gelen hastalar vardı, onları vermemiştik. Şimdi onlar da almaya başladılar. Bu saate kadar 4 gönüllüye ikinci doz aşısını da verdik. Şimdiye kadar izlem sırasında, çok ağır yan etki türünde bir yan etki saptamadık bu aşıyı alanlarda" ifadelerine yer verdi.